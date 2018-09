Schwarm der Woche. Ein Bier von dir, Paulina …

Sie kommt ein wenig wie die Bezaubernde Jeannie, du weißt, dieses Girl aus der Flasche. Schmeckt aber wie Bier. Ist auch Bier, wenngleich mit einem Twist: Es wurde, so die Hersteller, aus (gesunden, Anm.) Vagina-Milchsäurebakterien hergestellt. Warum? „Damit du beim Trinken an eine schöne Frau denkst“, sagt Wojciech Mann von der Brauerei „Order of yoni“ (yoni = Hindi für Vagina). Immerhin eine Idee. Wenn schon beim Trinken denken, warum nicht schön? Klingt positiv. Gebraut werden zwei schöne Sorten: „Bottled Lust“ (denk: Paulina) und „Bottled Passion“, bei der du an Monika denken sollst. Das wären also diese beiden Geschöpfe. Na schön …

So weit Monika, so gut Paulina. Wie oben erwähnt, haben sich die Hersteller dazu einiges gedacht. Schon der Name der Brauerei – Order of Yoni – ist nett, so heimelig Kamasutra. Viel sympathischer als Fucking Hell, ein Bier, hinter dem lediglich ein oberösterreichischer Ortsname steckt. Aber wichtig ist wohl das Schön-denken. Die Theorie dahinter war den Yonis eine Ausführung wert, die sie anlässlich der Experimente mit dem Prototyp „Instinct“ outeten:

So weit die graue Theorie der Brauer. Nun aber an die Arbeit, Paulina!