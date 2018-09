Mode-Barometer – Herbst 2018

Was geht, was kommt und was trägt der WIENER? Unser Mode-Barometer für den Herbst 2018.

Text: Alex Pisecker / Fotos: Maximilian Lottmann / Model: Kevin Brereto

Was predigen die Modepäpste?

In der Haute Couture Homme wird weiterhin der Anti-Fashion gefrönt. Man „überrascht“ uns mit Colourblocking, knalligen Signalfarben, ein wenig Asymmetrie, diese häufig im Strickbereich, und vor allem mit Layering. Auch propagiert man Karos, Pinstripes sowie Weite in allen Bereichen. Mäntel reichen bis zum Knöchel und werden nicht zugeknöpft. Die Haute Couture Homme spielt mit neuen Themen, zelebriert die stets zum Semester wechselnde Kunstform Mode, die über Normen weit hinausgeht, und erhebt „vollkommen unmöglich“ zum Credo.

Und wen interessiert das?

Schau ma amoi. Mit Sicherheit werden wir uns vom „Super Slim Fit“-Look ver­abschieden müssen, um einigermaßen modisch kompetent rüberzukommen. Was aber nicht heißt, dass wir sofort die extraweite Bundfaltenhose und das over-over-sized Sakko à la 80er Jahre (der Trend geht schon dorthin …) überwerfen sollen. Im Nadelstreif sieht man immer gut aus und wirkt souverän, ein Touch Wall Street schadet keinem Mann. Auch der schottische Tartan in allen Farbvarianten, selbst in Rot, lässt sich problemlos umsetzen – Never Mind The Bollocks …

Was trägt der WIENER?

Der Sommer ist vorbei, „Back to Business“, lautet unsere Devise. Der Wiener empfiehlt allen Schreibtischtätern den klassischen Business-Look, Anzug aus Schurwolle (Super 200), gerne auch in Nadelstreif oder dezentem Karo. Dazu kombinieren wir ein weißes Hemd in Perloxford mit Haifischkragen und französischer Manschette, außerdem dezente Manschettenknöpfe. Die Krawatte ist optional, wenn doch, dann sollte sie etwa sieben Zentimeter breit sein. ­Sollten wir auf die Krawatte verzichten, wählen wir ein Stecktuch. Kniestrümpfe sind ein „Muss“ – Budapester und Gürtel in derselben Farbe runden das Bild ab. Perfekte Passform verleiht die Maßkonfektion.

