Geschmacksfragen – Das WIENER-Genussrätsel

Das WIENER-Wissen zum Bissen: Woran krankt es, wenn ein Gast „Cenosillicaphobie“ hat?

Redaktion: Roland Graf

Wähle eine Antwort zur obigen Frage aus:

a) Es ist Gemüse am Teller!

b) Das Fleisch wirkt roh.

c) Die Gläser sind leer.

d) Der Kuchen war zu süß.

Auflösung:

Wirklich als klinischer Befund gilt dieses Leiden zwar nicht, doch die Bezeichnung für die bedrohliche „Angst vor leeren Gläsern“ setzt sich nicht nur unter Biertrinkern vermehrt durch. Sie widmen der „Krankheit“ T-Shirts, Memes und Blog-Einträge. Der aus­tralische Winzer Chester Osborn, dessen Weingut „d’Arenberg“ wie ein vierstöckiger Zauberwürfel von Rubik gestaltet wurde, füllt etwa eine rote Cuvée namens „Cenosillicaphobic Cat“ ab. Tatsächlich unangenehm wird das gemeinsame Essen aber mit Patienten, die an „Misophonie“ leiden. Alltagsgeräusche verursachen hier hysterische Zustände und Aggressionen – als eines der häufigsten Beispiele gelten die Kaugeräusche des Nebenmanns. Und wo wir schon bei seltsamen Wörtern sind: Ein Heilmittel dagegen wäre vielleicht „Kalsarikänni“ – so bezeichnen die Finnen die Tätigkeit, sich daheim allein und in Unterwäsche zu betrinken.