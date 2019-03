Harley-Davidson feiert den V2 – 110 Jahre im Zeichen des Vauzwo

Anno 1909 konstruierte William „Bill“ Harley ein neues Motorenformat, das erstemals im Modell 5D zum Einsatz kam.

Text: Gregor Josel

Nach der Gründung von Harley-Davidson und dem Verkauf der ersten Motorräder im Jahr 1903, verlangte die Kundschaft schon bald nach mehr Leistung. Also machte sich William „Bill“ Harley, technischer Leiter der jungen Firma, an die aufwendige Konstruktion eines neuen Motorenformates, das erstmals im Modell 5D anno 1909, also vor exakt 110 Jahren, auf den Markt kam.

811 cm3 Hubraum statt bisher 440 und 7 PS statt der 4 bis dahin sorgten bei Bedarf für ein damals geradezu unvorstellbares Tempo von über 100 km/h. Ein Getriebe gab es nicht, gebremst wurde per Rücktritt auf die Pedale, 7,6 l fasste der Kraftstofftank. Zeitgemäßen Komfort stellten die Cushion-Springergabel und ein gefederter Sattel sicher. Zum Preis von 325 Dollar bot man die schicke Maschine in den Farben Piano Black oder Light Gray with armine Striping feil. Und auch 2019 findet man die im V angeordenten Zweizylinder-Triebwerke in mehr als 30 Maschinen der Sportster, Softail und Touring Baureihe. Happy V-Day wünschen wir!

Harley-Davidson einst und jetzt



