Zu gewinnen: Jameson Whiskey & Haircut – Das Glück der Iren

Am vergangenen St. Patrick’s Day lud Jameson Whiskey zu einer launigen Feier in den Barbershop The Flat. Dabei gab es auch ein sportliches Turnier, bei dem WIENER-Redakteur Markus Höller über den errungenen zweiten Platz überglücklich war. Oder doch nicht?

Nach ein paar famosen Cocktails mit dem weltweit bekannten irischen Whiskey ist es bekanntlich gar nicht so einfach, auf einem Mini-Tischtennistisch von Dish Tennis jeden Ball ins Feld zu bringen. Doch in drei Runden – allesamt nervenzerfetzende Partien mit Tie Breaks in Borg/McEnroe-Qualität – schaffte Markus den Einzug ins Finale. Entsprechend motiviert, denn Hauptpreis für den Sieger war ebenjener Tisch.

Das klappte leider nicht, und ihm wurde der Preis für den 2. Platz überreicht: ein Gutschein für einen Haircut im The Flat. Blöd nur: was macht ein langhaariger Redakteur, dessen Frau noch dazu gelernte Friseurin ist und der mit zwei Töchtern gesegnet wurde, mit einem Gutschein für ein Herrenservice?

Richtig, nicht lange überlegen und ihn hier in einem Gewinnspiel verlosen! Jameson war von der Idee so begeistert, dass sie auch noch ein Goodiebag plus eine Flasche Whiskey drauflegen. Also, mitmachen und gewinnen!

