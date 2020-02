Der Glücks(ein)griff

Ob Sportler, Musiker oder Businessman: Wenn ein wichtiges Spiel, Konzert oder Meeting ansteht, ist Vorbereitung alles. Um dem Glück an Tag X auf die Sprünge zu helfen, kommt die gute Glücksunterwäsche zum Einsatz. Denn auf diese ist Verlass! Gemeinsam mit Jockey® verlosen wir drei Sets mit T-Shirts, Trunks und Briefs!

Dieser kleine Aberglaube ist natürlich zu schön, um wahr zu sein. Vielmehr geht es darum, dass uns bestimmte Kleidungsstücke Selbstvertrauen und Stärke geben. Weil sie gut sitzen und die eigene Persönlichkeit ausdrücken.

Dass bequeme Unterwäsche nichts mit Glück, sondern mit jeder Menge Know-how zu tun hat, weiß niemand besser als die amerikanische Under- und Loungewear Marke JOCKEY®. Seit über 140 Jahren kreiert das Label Unterwäsche nach den Werten Qualität, Komfort und Innovation und erfindet sich dabei immer wieder neu. Eine JOCKEY®-Erfindung, die sich bis heute in der Herrenwäsche größter Beliebtheit erfreut, ist die der Y-Front®. Unter der besonderen Nahtführung die aussieht wie ein umgedrehtes Y, liegt eine Öffnung – auch Eingriff genannt – die Männern seit 1935 einiges erleichtert. Zum diesjährigen 85. Jubiläum der Y-Front® verlost JOCKEY® drei Wäsche-Sets zum Wohlfühlen in den Größen M, L und XL. Die Briefs der Linie Classic Cotton Rib sind aus hochwertiger Baumwolle gearbeitet und sind zuverlässige Klassiker für jeden Tag. Aus der aktuellen Frühjahr/Sommer 2020 Kollektion legt JOCKEY® noch die Y- Front® Short Trunk mit elastischem Microfiber Waistband mit graphischem Muster oben drauf. Um das Glück nicht nur unten-, sondern auch obenrum perfekt zu supporten, wird das Set mit weißen American T-Shirts im Doppelpack abgerundet. Damit jeder Tag zum Glückstag wird.