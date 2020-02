Wiener Restaurantwoche 2020

Der beste Grund die Fastenzeit noch eine Woche zu verschieben

Für Kulinarik-Fans ist die Wiener Restaurantwoche schon seit vielen Jahren das Genußhighlight des Jahres. Egal ob Fine-Dining bei den bekannten und neuen Top-Gastronomen der Stadt, oder durch Fleischeslust getrieben auf der Suche nach den bestens Steak- und Burger-Spezialitäten, oder auf der Jagd nach neuen gastronomischen Trends und Newcomern, bei der Restaurantwoche in Wien wird jeder Gourmet und solche, die es noch werden möchten fündig. Zweimal jährlich freuen sich Spitzenköche auf Feinschmecker mit speziellen Menüs zu einem günstigen Fixpreis. Ein Drei-Gänge-Dinner ist ab € 29,50 zu haben, ein Zwei-Gänge-Lunch schon ab € 14,50. Restaurants mit mehr als einer Haube können einen kleinen Aufpreis verlangen. Nicht nur die Wiener lieben das Event – auch viele Touristen reisen teilweise extra für dieses kulinarische Highlight an. Schon jetzt sind viele Restaurants ausgebucht. Somit beginnt dieses Jahr die Fastenzeit eben ein wenig später, das werden Geist und Körper verkraften müssen, es hilft ja nichts.

Dominik Holter, Organisator der Wiener Restaurantwoche

Und heuer wird die Restaurantwoche in Wien wohl zu einem neuen Rekordhöhenflug ansetzen, wie Dominik Holter, Organisator der Wiener Restaurantwoche, hocherfreut berichtet. „Wir sind auf einem guten Weg, die Besucherzahl mit 20 000 zu toppen. Der aktuelle Buchungsstand liegt bei über 16 000. Die eindrucksvollen Zahlen zeigen, dass wir unserem Ziel, die Hemmschwelle zur gehobenen Küche zu überwinden, mit jeder Restaurantwoche näherkommen und das macht uns sehr stolz! Dieses Jahr haben wir noch mehr Restaurants dazugewonnen – ganze 88 nehmen teil, insgesamt gibt es 83 Hauben. Es gibt viele neue Restaurants: Deval, Unkai, Steax, Cuisino Baden, Jamie Oliver Wien, Landtmann – Das Bootshaus, Mikata, The Bank – Brasserie & Bar, One of One, Schneiderei, Atelier TM Vienna (Mörwald Kochamt), Herzig, Gourmet Gasthaus Freyenstein, Dstrikt Steakhouse, Albert, One night in Beijing und Don Alfredo.“, so Holter. Insgesamt sind heuer 88 Restaurants mit dabei, darunter zwei 4-Hauben Restaurants, sieben mit drei Hauben, 17 mit 2 Hauben und 20 mit einer Haube.

Wir haben für Euch drei besondere Highlights ausgesucht, die wir Euch ans Herz legen möchten und die wir Euch hier uns jetzt gerne näher vorstellen möchten:

beef & glory

Zunächst mag man sich frageb, braucht Wien wirklich noch ein neues Steakhouse? Nun, im Falle von beef & glory kann man das mit einem eindeutigen „hell yeah“ beantworten. Denn die ehemalige Lidl- und Almdudler Managerin Vlatka Bijelac setzt nicht auf Masse sondern auf Klasse und ist der Überzeugung, dass es, sofern man auf Qualität und hohe Handwerkskunst in der Küche setzt, es durchaus noch ausreichend Potential für ein weiteres Steakhaus in Wien gibt. Der Erfolg ihres beef & glory gibt ihr vollinhaltlich recht.

Speziell für jede Restaurantwoche Wien sucht sich Vlatka Bijelac ein ganz besonderes Stück vom Rind aus. Heuer ist die Wahl auf das „Teres Major“, also zu deutsch das Meisterstück, das von der Textur und dem Mundgefühl an ein zartes Filet erinnert, sich aber wesentlich intensiver im Geschmack präsentiert.

Die ehemalige Managerin und nunmehr Top Gastronomin ist ein großer Fan der Veranstaltung: „Wir machen sehr gern mit, um neue Gäste von unserer Qualität zu überzeugen und ihnen die Möglichkeit zu geben, das Konzept näher kennenzulernen. Im besten Fall gewinnen wir so zukünftige Stammgäste. Die Wiener Restaurantwoche ermöglicht uns einen besonderen Abend mit dem Gast zu verbringen. Wir servieren dieses Jahr ein besonderes Steak-Meisterstück, das im amerikanischen Broiler bei 1000 Grad Celsius gegrillt wird. So bekommen die Gäste die Chance eine andere Steakart zum günstigen Preis zu verkosten.“, so Bielac weiter.

www.beefandglory.at

Lingenhel

Unser zweiter, zugegebenerweise nicht mehr ganz so geheimer Geheimtip ist die selbsternannte „Lebensmittel Werkstätte“ Lingenhel in der Landstraßer Hauptstraße 74. Dieses Location ist ein Erlebnis für alle Sinne. Wer sich für Kulinarik, Lebensmittel und Genuss und vor allem der Geschichte und der Herkunft von Zutaten und Gerichten interessiert, der findet sich hier in einem Schlaraffenland für Gaumen und Geist wieder, denn Lingenhel will Genuss-Oase, Käse Erlebniswelt und eben eine urbane Lebensmittel Werkstätte sein. „Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift“, das ist ds Motto von Johannes Lingenhel, der ursprünglich Wirtschaftsinformatik studierte und

Die Suche nach immer neuen Köstlichkeiten in den Reifekellern und Speisekammern Europas und das Verarbeiten von ehrlichen, hochwertigen Zutaten und deren Geschichten, das treibt Johannes Lingenhel zu immer neuen kulinarischen Höchstleistungen. Hier kann man während der Restaurantwoche eben nicht nur wunderbar speisen, sondern sich auch feinste Ware mit nach Hause nehmen zum Genießen, Nachkochen und Weitersagen. Die kulinarische Reise beginnt beispielsweise bei Köstlichkeiten wie dem ach so seltenen Szegediner Krautfleisch oder einem Muscheltopf über köstliche Burrate oder Bio Stundenei und endet bei einer der verschiedenen, handverlesenen Käse-Degustationen.

www.lingenhel.com

Der Dritte im Bunde ist Vollblutgastronom und Familienvater Robert Huth, der inzwischen zu den Gastro-Granden der Stadt zählt und der aus der Wiener Gastroszene nicht mehr wegzudenken ist und die erst kürzlich das Jamies Italian übernommen haben und als Jamie Oliver Wien weiterführen.. Wir sehen uns diesmal einen seiner erfolgreichsten Gourmet-Tempel an, nämlich Huth da Max. Fleischspezialitäten und Craft Beer, das sind zwei der Steckenpferde von Huth da Max Grill House. Klassiker der Fleisch-Küche, vom Beef Tartar oder zur Abwechslung einer Chili Käsekrainer als Vorspeise über Klassier der Steakwelt à la Rib Eye bis zum 500 Gramm Chateaubriand für Zwei. Hier trifft solidestes Handwerk auf Begeisterung für alles Fleischige. Mehr kann man sich als Meatlover nicht wünschen.

www.damax.at

Wer nun auf den Geschmack gekommen ist, der sollte sich beeilen, denn es gibt nicht nur für diese drei Genußtempel nur mehr ganz wenige freie Slots in der Wiener Restaurantwoche vom 2. Bis zum 8. März 2020. Also schnell klicken und sein Glück versuchen! Alle Infos zur Wiener Restaurantwoche findet ihr unter www.restaurantwoche.wien.