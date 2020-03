5 motivierende Filmzitate (und -tipps) gegen die Corona-Tristesse

Viele von uns haben gerade sehr viel mehr Zeit als sonst. Welche Musik in diesen Wochen der sozialen Isolation für aufgehellte Stimmung sorgt, haben wir bereits zusammengetragen (hier nachzulesen bzw. -hören). Nun widmet sich der WIENER dem Bewegtbild und präsentiert fünf Filmreihen, die ebenso die Stimmung aufhellende Zitate mit sich bringen und außerdem – und das ist das Wichtigste – verdammt viel Zeit totschlagen.

Text: Maximilian Barcelli / Foto Header: Getty Images

Der Herr der Ringe (12:36 Stunden)

„Das tun alle, die solche Zeiten erleben, aber es liegt nicht in ihrer Macht, das zu entscheiden. Wir müssen nur entscheiden, was wir mit der Zeit anfangen wollen, die uns gegeben ist.“ (Gandalfs Antwort auf Frodo, der sich „wünschte, all das wäre nie passiert“. Also bezogen auf den einen Ring, nicht den einen Virus.)

Zurück in die Zukunft (5:42 Stunden)

„Deine Zukunft ist immer das, was du daraus machst. Also gebt euch ein bisschen Mühe.“ (Doctor Emmet Brown zu Marty und Jennifer. So eine Zeitmaschine wäre jetzt praktisch, um den Impfstoff aus der Zukunft in die Gegenwart zu transportieren. Oder um die nächsten Lottozahlen zu eruieren.)

Rocky (10:33 Stunden)

„Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort (…) Du und ich, und auch sonst keiner, kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man.“ (Rocky Balboa zu seinem Sohn. Eignet sich eventuell auch als kleine, feine Ansprache für die eigenen Kinder, wenn sich eine digitale Mathe-Hausübung mal wieder als unüberwindbar auftut … )

The Dark Knight (7:37 Stunden)

„Am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Doch ich verspreche Ihnen: Die Dämmerung bricht an.“ (Harvey Dent zur Presse. Zugegeben: Die Dämmerung brach für Dent selbst nicht mehr wirklich an.)

Star Wars (6:25 Stunden)

„Ohne weitere weibliche Ratschläge müssten wir es eigentlich schaffen, hier wieder lebend rauszukommen.“ (Der Macho Han Solo. Spaß bei Seite: Es braucht jetzt mehr denn je weibliche Ratschläge!)