„Heimat“ – das ist so ein Begriff, mit dem immer gerne herumgeworfen wird. Doch was bedeutet er eigentlich? Und vor allem: Bedeutet er für jeden dasselbe? Erhard Busek und Muamer Bećirović gehen diesen Fragen auf den Grund.

Erhard Busek hat sich in seinen bisherigen 79 Lebensjahren vornehmlich als ÖVP-Politiker einen Namen gemacht, war von 1991 bis 1995 sogar Vizekanzler in der großen Koalition. Muamer Bećirović teilt zwar die Verbindung zur Volkspartei, war er doch von 2016 bis 2019 Bezirksobmann der Jungen VP in Rudolfsheim-Fünfhaus, doch davon abgesehen könnte seine Position im Leben kaum unterschiedlicher sein. Der 1996 geborene Sohn bosnischer Kriegsflüchtlinge besuchte in seiner Jugend sowohl eine islamische als auch eine katholische Schule, kennt Österreich also aus einem ganz anderen Standpunkt als Busek. In „Heimat“ prallen zwei Essays zweier grundverschiedener Persönlichkeiten aufeinander, die dasselbe titelgebende Konzept erforschen wollen. Die frappierenden Unterschiede und Ähnlichkeiten bringen den Leser nicht nur zum Nachdenken, sondern öffnen ihm auch die Augen. „Was ist Heimat?“ wird auch hier wohl nicht final beantwortet, aber ein, nein, zwei spannende neue Ansätze finden sich in diesem Buch.

Erhard Busek/Muamer Bećirović, Heimat.

Erscheint bei Kremayr-Scheriau, erhältlich ab dem 5. Oktober 2020, Preis: 18 Euro, kremayr-scheriau.at