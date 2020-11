So sicher sind Online-Casinos in Österreich

Eine Freizeitbetätigung im Internet genießt neben dem Gaming mittlerweile eine weite Beliebtheit: das Spielen in Online-Casinos. Das Zocken vom Tablet oder Smartphone aus ist komfortabel, es müssen keine Kleiderordnungen beachtet werden und Anfahrten zur Spielstätte entfallen auch. Aber wie steht es eigentlich um rechtliche Situation der Online-Casinos in Österreich? Wie sicher sind sie und wie schaut die Rechtslage aus?

Online-Casinos erfreuen sich einer wachsenden Beliebtheit. Doch wie sicher ist das Online-Spiel und was ist rechtlich zu beachten? Bildquelle: @ Hello I’m Nik / Unsplash.com



Die Rechtslage in Österreich: das sollten Spieler wissen

An und für sich ist das Glücksspiel in Österreich streng reglementiert. Laut Gesetz dürfen nur staatlich reglementierte Gesellschaften Glücksspiel stationär und online anbieten. Die »Casinos Austria« gehören zu den erlaubten Gesellschaften. Die Gruppe hat sogar eine Onlinelizenz. Eingeordnet wird das Glücksspiel in Österreich in das Lotteriegesetz. Nach dem Gesetz dürfte also nur die Casino-Austria-Gruppe das Onlineglücksspiel im Casino anbieten.

Nun kommen jedoch weitere Fakten ins Spiel:

EU-Mitgliedschaft – Österreich ist Mitglied in der EU und muss Unternehmen den freien Handel im In- und Ausland gewähren. Es gilt das Credo des grenzenlosen Handels. Ausnahmen – nicht von der EU legalisierte Unternehmen können ausgeschlossen werden. Das trifft wiederum nicht auf Anbieter des Online-Glücksspiels zu, denn diese arbeiten mit einer europäischen Lizenz, die wiederum den Zutritt zum europäischen Markt ermöglicht. Steuern – obgleich Österreich selbst laut Gesetz ausländische Glücksspielangebot in den verbotenen Bereich einordnet, erhebt das Land Steuern gegen in Österreich tätige Casinos, selbst wenn diese aus dem Ausland stammen.

Grundsätzlich ist das Online-Glücksspiel in Österreich eine rechtliche Grauzone, die jedoch auch wegen der Steuern, hingenommen wird. Spieler selbst machen sich keinesfalls strafbar, denn das Gesetz sagt nicht aus, dass Spieler nicht spielen dürfen, sondern dass Anbieter ohne Lizenz aus Österreich nicht das Spiel anbieten dürfen.

Eine Besonderheit betrifft eine andere Art des Glücksspiels: Sportwetten. Diese fallen in Österreich nicht unter das Lotteriegesetz und dürfen somit on- und offline problemlos angeboten werden.

Sicherheit im Online-Casino: Was ist zu beachten?

Für Spieler ist es besonders wichtig, auf eine gültige Lizenz aus einem EU-Staat zu achten. Die Mehrheit der Casinos ist in Malta oder Gibraltar lizenziert. Lizenzen sind deshalb wichtig, weil sie zugrunde legen, dass das Casino unter einer Kontrolle steht. Zudem ist die Lizenzbehörde im Zweifelsfall eine Anlaufstelle für Spieler, die mit einem Anbieter Probleme haben.

Allgemein lassen sich die Sicherheitsregeln in zwei Bereiche aufteilen: Die öffentliche Sicherheit und die persönliche. Zu den öffentlichen Merkmalen zählen: Verschlüsselung – auch das Casino sollte nur über verschlüsselte Verbindungen erreichbar sein. Das ist spätestens dann wichtig, wenn Ein- oder Auszahlungen vorgenommen werden. Account – der Account muss geschützt sein. Das heißt, dass natürlich ein Passwort vergeben werden muss. Wie genau es ein Casino mit der Sicherheit seiner Spieler nimmt, lässt sich bereits bei der Registrierung erkennen. Wie wird das Alter verifiziert? Leider gibt es immer noch Anbieter, die schlichtweg das Eintippen eines Geburtsdatums akzeptieren. Zahlungsmethoden – arbeitet das Online-Casino mit bekannten und seriösen Anbietern zusammen? Auf welche Weise können Auszahlungen von Gewinnen oder Restguthaben ausgeführt werden? Kosten Auszahlungen oder erhebt das Casino bei einzelnen Wegen gesonderte Gebühren? Fairness – die Auszahlungsquote von Spielen und dem Gesamtcasino ist ein gutes Indiz für die Fairness. Gute Casinos haben eine Quote von 94 Prozent und mehr. Die Fairness offenbart sich aber auch bei der Auszahlung von Geldern. Manche Casinos setzen Mindestbeträge von 20,00 Euro oder mehr an. Hier ist die Gefahr, dass Spieler kleinere Gewinne niemals erhalten, da sie nun wiederum weiterspielen müssen, um die Mindestsumme zu erreichen – und vermutlich ihren Kleingewinn verspielen. Am Ende gewinnt nur das Casino.

Dem gegenüber steht die persönliche Sicherheit eines Spielers. Gute Online-Casinos arbeiten effektiv an der Vermeidung der Spielsucht und geben ihren Spielern Hilfsmittel an die Hand. So können Gambler im Account ein Tages-, Wochen- oder Monatslimit festlegen, welches die Gefahr des Dauerspiels verhindern kann. Andere setzen sich gar von sich aus mit auffälligen Spielern in Verbindung und sperren notfalls den Account. Das mag für viele Spieler störend sein, doch für gefährdete Zocker ist die Hilfe von außen absolut notwendig, da sie gar nicht realisieren können, in welcher Situation sie sich befinden. Es gibt aber noch andere Sicherheitsmerkmale, so Steffen Breitner von betrugstest.com.

Dazu gehören:

Bonus – kein Casino verzichtet auf den Neukundenbonus und weitere Boni. Ein guter Boni wirbt jedoch nicht nur mit einem Geldbetrag, sondern offenbart die Bedingungen für den Betrag auf den ersten Blick. Spieler sollten immer genau aufpassen, wenn die Bonusbedingungen gar nicht, kaum lesbar oder gar irgendwo versteckt in den AGB genannt werden. Nicht selten geht ein solcher Boni mit der großen Gefahr einher, viel Geld zu verlieren, nur um am Ende einen kleinen Anteil gutgeschrieben zu bekommen. Erspielbarkeit – ein gutes und sicheres Casino bietet Spielern Boni, die tatsächlich zu erspielen sind. Zudem gibt es Bonusangebote, die zwar keine hohe Summe ausweisen, aber minimale Bedingungen bieten. Ein Beispiel dafür wäre »10,00 Euro auf die nächste Einzahlung in den nächsten sieben Tagen«.

Ein Sicherheitsmerkmal überschneidet beide Bereiche und muss zudem von jedem Spieler selbst bewertet werden. Über die Zahlungsmethoden kann ein Spieler nur selbst richten, denn sie müssen auch für ihn komfortabel sein. Nicht jeder Gambler ist bereit dazu, neue Accounts bei Zahlungsdienstleistern einzurichten oder über diese zu gehen. Da sich Ein- und Auszahlungen hinsichtlich der Anbieter massiv unterscheiden, sind teils auch getrennte Lösungen notwendig.

Generell gilt bei den Zahlungsdienstleistern, den Anbieter getrennt vom Casino zu recherchieren. Da sich oft mit dem eigenen Bankkonto angemeldet werden muss, steht die Seriosität des Dienstleisters natürlich ganz weit oben auf der Sicherheitsliste.

Spieler sollten sich vor der Wahl eines Online-Casinos die wichtigsten Merkmale anschauen. Bildquelle: @ Macau Photo Agency / Unsplash.com

Fazit – Zocker spielen sicher

Gambler bewegen sich in Österreich zwar in einer Grauzone, doch sind sie sicher. Allerdings sollten die Online-Casinos genauer geprüft werden, denn nur seriöse Online-Casinos sind sicher. Ein wichtiger Aspekt ist zudem die Zahlweise des Casinos. Welche Dienstleister werden genutzt, sind diese für den Spieler komfortabel? Ein kurzer Blick hinter die Kulissen lohnt sich immer.