This one goes to Eleven – Mortal Kombat 11 Ultimate

Einer der ganz großen Klassiker im Hau-Drauf-Genre ist beim Launch der neuen Konsolen ganz vorn dabei: Mortal Kombat. Das schon mit den Vorgänger-Versionen X respektive XL auf PS4 und Xbox One wiedererstarkte Franchise geht auch in Version 11 auf PS5 und Xbox Series X/S wieder kompromisslos gut zur Sache.

Text: Markus Höller

Und in der Ultimate Edition sogar mit so vielen Add-Ons, dass man gar nicht weiß wohin mit soviel Prügel! Denn im Gegensatz zur „normalen“, wenn man das überhaupt so sagen kann, sind in dieser Edition nicht nur die originale Story und 24 Charaktere, sondern eine weitere Storyline, neun Skinpacks und 7 exklusive Skins dabei. Das gibt es normalerweise nur bei den Pre-Order-DLCs.

Der wirkliche Burner sind aber die 13 zusätzlichen Charaktere, die es sonst auch nur als DLC gibt, darunter beliebte Evergreens wie Milena und Shao Khan, aber auch aus Comic, Film und Fernsehen bekannte Action-Ikonen wie den Joker, Spawn, Robocop und als ganz besonderes Schmankerl die beiden Superstars Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone in ihren legendären Rollen als Terminator bzw. Rambo.

Wer seine Freude an den bisherigen Versionen hatte, kommt auch hier voll auf seine Kosten. Flüssige Abläufe in extremer Detailtreue, kurze Ladezeiten und vor allem wieder kreative Fatalities und Brutalities zeichnen diese aktuellste Version von Mortal Kombat aus. Wie gehabt ist die Steuerung auch für Buttonmasher leicht zugänglich; geübte Spieler freilich können mit entsprechendem Feingefühl beeindruckende Combos abliefern. Die bei Mortal Kombat 11 eingeführten Fatal Blows und Krushing Blows bleiben ebenfalls erhalten und sorgen so auch bei ungleichen Gegnern für etwas mehr Balance.

Fazit: Im Rennen um das erste amtliche Beat’em’Up auf den neuen Konsolen macht Altmeister MK das Rennen und erfreut auch die Switch-Gamer mit einem überkompletten Paket, das nach wie vor einen hohen Wiederspielfaktor hat und Grund genug ist, sich einen zweiten Controller zuzulegen. Auch wenn die Stagedesigns und Fatalities der neuen Bonus-Charaktere im Vergleich zu alten Klassikern eine Spur weniger inspiriert scheinen, liegt die Latte für die kommenden Prügelgames wie Tekken & Co sehr hoch!

Mortal Kombat 11 Ultimate

Entwickler: Netherrealm

Publisher: Warner Bros.

Erschienen für: PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Switch

Spieler: Single/Multiplayer

ZU GEWINNEN:

Jetzt mitspielen und je eine Retail-Version für PS5, Xbox Series X/S oder Switch gewinnen!

HIER GEHT ES DIREKT ZUM GEWINNSPIEL