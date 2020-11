Lockdown-Shopping ohne Amazon

Wer seine Weihnachtseinkäufe gerne früh abhakt, ist derzeit auf Onlineshopping angewiesen. Und da ist nun mal Amazon der Oberplatzhirsch, ob einem das passt oder nicht. Doch es gibt Alternativen – eine davon heißt Austrian Limited.

Fotos: Austrian Limited

Wer den allerreichsten Mann der Welt nicht als Sympathieträger empfindet und die moralisch eher verwerflichen Arbeitsbedingungen beim größten Onlinehändler der Welt nicht unterstützen will, muss eben woanders kaufen. Gar nicht so leicht, schließlich ist Amazon in puncto Angebot, Preis und Schnelligkeit kaum bis gar nicht zu schlagen. Doch wer auf echte Qualität steht, sollte sich mal auf austrian-limited.at umschauen.

Hier bieten über 250 österreichische Manufakturen im Corona-Advent 2020 ihre edle Ware per Internet zum Verkauf an – zu ab Hof-Preisen und ohne Handelsaufschlag. Das Spektrum reicht dabei von Kleidung über Speis und Trank bis hin zu Alltagsgegenständen, alles hochwertig und garantiert aus Österreich.

Wer also noch auf der Suche nach Geschenken ist, dem unweigerlich bevorstehenden Wahnsinn auf den heimischen Einkaufsstraßen dieses Jahr ganz besonders entgehen will und wirklich Schönes verschenken will, der probiert Austrian Limited mal aus. Wer zwar gerne ein gutes Gewissen hätte, aber derzeit nicht über ein fett befülltes Börserl verfügt: Keine Angst, es gibt auch kleine Präsente zum kleinen Preis – Qualität kostet nicht zwangsläufig die Welt.