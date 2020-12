Retro to go

Unfassbare 40 Jahre ist es nun her, dass mit den kleinen „Game & Watch“-Kästchen Videospiele portabel wurden. Zu diesem Anlass hat Nintendo eine charmante Neu­auflage der kleinen Ur-Handheld-Konsolen auf den Markt gebracht.

Text: Markus Höller / Fotos: Hersteller

Vielen unserer Leser (und deren Eltern!) sind die „Game & Watch“-Handhelds vielleicht noch unter dem Namen „tricOtronic“, dem österreichischen Handelsnamen, geläufig. Klein wie ein Geldbörsel, angetrieben von Knopfzellen und mit einem monochromen LCD-Bildschirm, einfachen Steuerelementen und vor allem nervtötenden Pieps-Sound ausgerüstet, waren die ­Urgroßväter der Nintendo Switch der heiße Scheiß für Kinder und Jugendliche der 80er. Man musste sich zwar für ein Spiel entscheiden, da pro Konsole ein Game fix installiert war (plus Uhr mit Wecker, immerhin), aufgrund des relativ geringen Preises gingen die Teile aber millionenfach über die Ladentische. In unterschiedlichen Bauserien, die in weiterer Folge auch spätere Konsolen inspirierten (wie z. B. das Clam­shell-Design mit zwei Bildschirmen), feierte so mancher heutige Klassiker seine Premiere auf einem Minischirm. Dazu zählen bekannte Namen wie „Donkey Kong“ oder „Super Mario Bros.“

Letzterer Titel ist namensgebend für die Neuauflage des mobilen Games, selbstredend mit Farbbildschirm und börserlschonendem Akku für bis zu acht Stunden Spielzeit. Die physischen Charakteristika sind ansonsten gleich geblieben, an Bord sind ­außerdem noch ein Bonus-Mario-Game namens „The Lost Levels“ sowie eine leicht modernisierte Version von „Balls“, dem allerersten mobilen Game überhaupt. Zusätzlich darf natürlich die essenzielle Uhrenfunktion nicht fehlen, hier geht man ebenfalls mit der Zeit und kann aus 35 verschiedenen Animationen rund um die beliebtesten Klassiker aus dem Nintendo-Universum wählen.

Eine wunderschöne Hommage an die ganz frühen Tage der Videospiele, die nicht nur Nostalgikern und Gadget-Sammlern, sondern auch Kindern viele unterhaltsame Stunden beschert. Mario geht einfach immer!

Game & Watch: Super Mario Bros.

Entwickler: Nintendo

Publisher: Nintendo

Enthaltene Spiele: Super Mario Bros.,

Super Mario Bros. 2, Game & Watch: Ball

Abmessungen: 67mm x 112mm x 12,5mm

