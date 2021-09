Wie reagiert der ­Heteromann auf ­harte Nippel?

Simple Antwort: Der Anblick ihrer erigierten Brustwarzen erfreut ihn signifikant. Und macht ihn ausgesprochen hilfsbereit. Besagt eine tau­frische Studie.

Foto: b0red auf Pixabay

Gewisse Resultate waren logisch. Zum Beispiel, dass Männer eine Frau mit „harten“ Brustwarzen für sexuell „empfänglicher“ halten. So weit, so Teil 1 der neuen US-Studie ”The point of nipple erection“, anlässlich welcher die Teilnehmer zwei (fast) idente Foto-Sets von Frauen betrachten durften, nur eben ein Set ohne, das andere mit erigierten Brustwarzen. Und ja, dieser winzige Unterschied bei ihr erzeugt offenbar eine signifikant unterschiedliche Reaktion bei ihm. Aber verändert sich auch seine Haltung ihr gegenüber? In Teil 2 der Studie wurde es detaillierter: Sind Männer eher geneigt, im ­Bedarfsfall einer Frau mit sichtbar harten Brustwarzen zu helfen? Sind sie eher willens, ihr 100 Dollar zu borgen, als einer Frau ohne entsprechenden Anblick? Antwort: eindeutig ja. Derlei Augenweide triggert seinen Altruismus, macht ihn hilfsbereit und sozusagen selbstlos, wenn auch Letzteres etwas bedingt: „Männer glauben, dass Frauen mit erigierten Nippeln mehr altruistische Aufmerksamkeit verdienen, insbesondere wenn dieser Altruismus zu mehr Interaktion mit ihnen führt. Außerdem erwarten sie von diesen Frauen ein gesteigertes altruistisches Verhalten ihnen gegenüber“, heißt es in der Studie mit 421 Studenten. Eine ­Erwartung, die allerdings – Über­raschung! – von den weiblichen Teilnehmern der Studie nicht geteilt wird. Geht es nach ihnen, sollte der Zustand ihrer Brustwarzen keinen Einfluss auf das männliche Verhalten haben. Fußnote: Die Macher der Studie lassen offen, ob die ­Studie im Winter oder im Sommer gemacht wurde.

