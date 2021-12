Geschenkeguide für die Liebste

Seine Liebsten, und für uns Männer vor allem unsere Liebste, zu beschenken, ist zu Weihnachten nicht nur eine Pflicht (sorry, Schatz), sondern auch ein großes Vergnügen. Schließlich machen wir die Chefin liebend gern glücklich. Damit das auch verlässlich gelingt, haben wir die besten Geschenke für Frauen zusammengesucht.

Foto Header: Adobe Stock

„Geschenke für Frauen“ klingt irgendwie so verallgemeinernd und es gibt natürlich auch kein Geschenk, das garantiert jede Dame des Herzens beglückt. Genauso wie es „Geschenke für Männer“ nicht wirklich gibt. Deshalb wollen wir jetzt auch nicht mit Diamantarmbändern oder ähnlich klischeehaften Dingen um uns werfen. Das perfekte Geschenk für die Freundin oder das ideale Geschenk für die Frau kann man leider nicht formulaisch für ein ganzes Geschlecht festlegen.

Personalisierte Geschenke

Jede(r) liebt personalisierte Geschenke, in die der Schenkende sichtlich Gedanken und Zeit investiert hat. Wenn ihr eure Liebste also mit einem Geschenk wirklich beeindrucken wollt, dann greift zu etwas Einzigartigem. Das kann beispielsweise ein Schmuckstück sein, das ihr selbst bei einem Goldschmied in Auftrag gegeben habt. Oder ein Gegenstand, den ihr sogar ganz selbst gemacht habt. Es gibt zum Beispiel in diversen Geschäften die Möglichkeit, Dinge wie Tassen selbst zu bemalen und zu verzieren. So könnt ihr Geschenke machen, die Persönlichkeit haben und eure Liebste immer an euch denken lassen, wenn sie es verwendet. Handwerklich begabte Herren der Schöpfung ziehen auch im 21. Jahrhundert bei der Damenschaft. Wer es sich also zutraut, kann der Holden also auch gern etwas bauen, das sie gut gebrauchen kann. Wie wäre es mit einem Schränkchen oder einer Schatulle? Die Möglichkeiten sind endlos, lasst eure Fantasie spielen und das Wichtigste ist immer: Macht etwas, das zu eurer Liebsten passt!

Foto: Adobe Stock

Geschenke, die sie liebt

Jeder Mensch hat seine Hobbies und Vorlieben. Wenn ihr nicht wisst, was ihr eurer Liebsten zu Weihnachten schenken sollt, denkt doch einfach mal in diese Richtung. Womit vertreibt sich eure Freundin oder Frau ihre freie Zeit? Liest sie gerne? Macht sie Sport? Interessiert sie sich für fremde Kulturen? Je nachdem findet ihr ganz sicher schnell ein Geschenk für sie. Das Schöne dabei: Wer ein Geschenk bekommt, das deutlich zeigt, dass der Schenkende einen kennt und einem zuhört, freut sich immer ganz besonders.

Es lohnt sich, hier etwas weiter zu denken und vielleicht auch mal unauffällig nachzuhaken. Wenn sie etwa gerne liest, heißt das nicht, dass man zum erstbesten Bestseller-Krimi greifen sollte. Besser selbst mal ihr Bücherregal durchstöbern und ein Buch besorgen, das wirklich ihrem Geschmack entspricht. Und wenn sie beispielsweise gern über die asiatische Kultur lernt, ist vielleicht ein Ratgeber à la „Japan für Dummies“ nicht angemessen. Schließlich kennt sich die Gute schon aus. Lieber etwas tiefer in die Materie dringen, selbst recherchieren und ein Geschenk finden, bei dem sie etwas Neues lernen kann.

Foto: Adobe Stock

Praktische Geschenke für Frauen

Ein Schelm, wer jetzt reflexartig an Kochlöffel und Wischmobs gedacht hat! Nein, wir reden hier von Geschenken, die eure Liebste wirklich gebrauchen kann. Auch hier gilt: Einfach mal drauf achten, womit eure Holde viel Zeit verbringt (sei es Vergnügen oder Arbeit) und schenkt ihr etwas, das ihr eine echte Hilfe ist. Gerade heutzutage gibt es so unendlich viele clevere Helferlein technischer und mechanischer Art, von witzigen Gadgets ganz zu schweigen. Humor ist bei Geschenken für Frauen generell ein super Ansatz. Denn wir alle lachen gerne und wenn ein Alltagsgegenstand auch lustig sein kann, bringt er direkt gute Laune in die Bude. Also: Denkt ein bisschen out of the box und hört verdammt noch mal zu! Denn wer hin und wieder mit seiner Partnerin spricht, – was in einer gesunden Beziehung durchaus anzuraten ist – bekommt garantiert immer wieder den einen oder anderen Hinweis serviert, was sie gut gebrauchen könnte oder was sie sich einfach wünscht. So etwas muss nicht immer mit „ich will“ gesagt werden, achtet lieber mal darauf, was eure Dame des Herzens nervt und womit ihr das ändern oder erleichtern könntet. Es gibt kein Besseres Gefühl als wenn man als Mann bewundernd gesagt bekommt: „Wow, das hast du dir gemerkt?!“ Schließlich heißt es doch immer, wir könnten nicht ordentlich zuhören. Und wenn wir die Frage „Was wünschen sich Frauen?“ beantworten können, bevor sie es selbst können, haben wir sowieso gewonnen.

Foto: Adobe Stock

Geschenke-Checklist

Unterm Strich sollte euer Geschenk für eure Liebste also mindestens einen der folgenden Punkte abhaken, je mehr, desto besser: