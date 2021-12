Der ultimative Last Minute Shoppingguide

So besinnlich die Weihnachtszeit eigentlich sein soll, so stressig ist sie meistens. Besonders wenn die Zeit für Besorgungen durch diverse Lockdowns noch drastisch verkürzt wird. Für all jene, die verzweifelt nach last minute Geschenken suchen, haben wir hier den perfekten Ratgeber.

Foto Header: Adobe Stock

Don’t: Super last minute

Wir kennen es alle. Bis zum 23. Dezember steht nicht nur die private Planung, sondern auch der Job voll unter Strom. Jahresabschlüsse wollen gemacht werden, so viel wie möglich soll erledigt sein, damit man zwischen den Feiertagen und Silvester eine möglichst ruhige Kugel schieben kann. Da bleibt einfach keine Zeit, auch noch Geschenke shoppen zu gehen. Die Versuchung, dann doch einfach am 24. Dezember super last minute Geschenke in einem Einkaufscenter oder auf einer Einkaufsstraße kaufen zu gehen, ist groß. Ihr seid aber nicht die Einzigen, die diese Idee hatten. Das Resultat: Geschäfte vollgestopft mit viel zu vielen gestressten Menschen, die eigentlich zuhause auch noch putzen, kochen und backen müssten und Verkäufer, die sich nur nach dem Ende ihrer Schicht sehnen, damit sie endlich selbst Weihnachten feiern können. Ganz schlechte Voraussetzungen dafür, den Weihnachtseinkauf schnell und effizient zu erledigen. Gerade in beliebten Einkaufsgebieten ist am 24. oft die Hölle los. Wenn es schon auf den allerletzten Drücker sein muss, dann lieber in kleinen spezialisierten Geschäften, die etwas abgelegen sind. Bevor ihr euch auf den großen Irrsinn einlasst, sucht euch lieber Alternativen.

Foto: Adobe Stock

Last minute Weihnachtsgeschenke selber machen

Ein möglicher Ausweg aus der Geschenkekrise ist es, last minute Geschenke selbst zu machen. Keine Sorge, das bedeutet nicht, dass ihr euch in eure Kindheitstage zurückversetzen und bunte Papiergestalten basteln sollt. Alkohol geht als Geschenk immer gut und es gibt einige Liköre, die sich in Windeseile selbst „brauen“ lassen. Beispielsweise Erdbeerlimes, der mit Vodka, Erdbeeren und etwas Zucker spielend leicht selbst gemacht werden kann. Schmeckt fruchtig und der Beschenkte wird die Feiertage besonders illuminiert genießen. Alle sind glücklich.

Foto: Adobe Stock

Wenn es wirklich hart auf hart kommt, ist der gute alte Gutscheine ein passendes last minute Geschenk. Damit sind natürlich keine seelenlosen Plastikscheckkarten mit Guthaben für Website XY gemeint, sondern selbst gebastelte (okay, jetzt müsst ihr doch basteln) Gutscheine mit ordentlich Herz drin. Da ist dann auch niemand böse, wenn sich das Geschenk um ein paar Tage verspätet. Ihr wisst ja, die Post hat zu Weihnachten so viel zu tun, da muss das Paket irgendwo verloren gegangen sein …

Last minute Angebote nutzen

Tatsächlich kann man sogar davon profitieren, wenn man last minute Weihnachtsgeschenke besorgt. Diese Methode ist zwar nur etwas für Stressresistente, kann sich aber budgetär auszahlen. Denn Rabatte ganz knapp vor Weihnachten sind durchaus nicht unüblich. Schließlich wollen auch die Shops noch so viel Profit aus Weihnachten schlagen wie möglich. Eine Untersuchung von idealo.at hat 2019 etwa ergeben, dass gerade im Kinderspielzeugsektor satte Prozente zu holen sind, wenn man last minute zuschlägt. Wer also die Nerven hat, bis wenige Tage vor Weihnachten abzuwarten, kann mit last minute Geschenken sein Börserl schonen.

Foto: Adobe Stock

Unterm Strich kann man also sagen, dass last minute Weihnachtsshopping zwar nicht die entspannteste Art des Geschenkebesorgens ist, aber trotzdem kein Grund zur großen Panik sein sollte. Sich wenige Tage vor Weihnachten auf pünktliche Lieferzeiten zu verlassen, sollte man definitiv vermeiden. Besser man schaut sich nach kleinen Geschäften oder heimischen Manufakturen um. Deren Produkte sind oft viel individueller und bringen mehr Persönlichkeit mit. Außerdem herrscht hier weniger Rummel und Stress und kleine Betriebe zu unterstützen, ist gerade zu Coronazeiten eine gute Sache.