Zeitumstellung mit Monkey 47

Schon mehr als ein Dutzend Bars in ganz Österreich nehmen an der Monkey O’Clock Aktivierung teil und begeistern mit speziellen Drinks aus dem Monkey 47 Portfolio. Der Frühling kann kommen – mit Monkey 47 Schwarzwald Dry Gin!

Alle Fotos: Monkey 47

Neben Klassikern wie „Monkey 47 Tonic“ oder „Monkey 47 Fizz“ haben Monkey-Lovers die Chance, im Zuge der Aktivierung außergewöhnliche Drink-Kreationen wie „Cold Brew Gin Tonic“, „Barrel Cut Old Fashioned“ oder „Hibiskus Monkey“ zu probieren. Zur Monkey O’Clock stehen die jeweiligen Locations auch ganz im Zeichen des Affen aus dem Schwarzwald: von Getränkekarten im klassischen Dschungel-Design bis hin zur eigenen Monkey Clock – so wunderbar wird die Zeitumstellung heuer. Teilnehmende Bars sind etwa die „Katze Katze“ in Graz, der „Freiraum“ in Wien oder die „Frau Dietrich“ in Linz.

Tick Tack statt TikTok

Echte Gin-Afficionados verbringen ihre Zeit nicht am Handy mit Social Media, sondern idealerweise vor oder hinter der Bar. Damit man aufgrund der Umstellung der Uhren am Sonntag keine Happy Hour oder Sperrstunde verpasst, hat der Affe aus dem Schwarzwald passend zur Zeitumstellung für kurze Zeit etwas ganz Besonderes ins Sortiment aufgenommen: die Monkey 47 Clock. Damit kann man sich schon mal den Wecker für die Monkey 47 Happy Hour stellen und ist gerüstet für die Sommerzeit.

Und jetzt kommt’s: Der WIENER verlost gemeinsam mit Monkey 47 nicht eines, nicht drei, sondern gleich fünf Pakete mit je einer raren Monkey 47 Clock und einer Flasche Monkey 47 Schwarzwald Dry Gin! Mitmachen und gewinnen!

Vier teilnehmende Bars der Monkey O’Clock Happy Hour:

Klagenfurt:

„Monkeys University“, Universitätsstraße 27 a, 9020 Klagenfurt

Monkey O‘Clock: jeden Donnerstag von 18:00-24:00 Uhr

Linz:

„Frau Dietrich“, Altstadt 8, 4020 Linz

Monkey O‘Clock: jeden Donnerstag von 17:47-19:47 Uhr

Wien:

„Freiraum“, Mariahilfer Str. 117, 1060 Wien

Monkey O‘Clock: jeden Freitag & Samstag von 18:47-20:47 Uhr

Graz:

„Katze Katze“, Schmiedgasse 9, 8010 Graz

Monkey O‘Clock: jeden Donnerstag ab 17:00 Uhr

Mitmachen und gewinnen!

Monkey 47 Schwarzwald Dry Gin lässt anlässlich der Zeitumstellung für WIENER-Leser fünf Geschenkpakete, bestehend aus einem Monkey 47-Wecker und einer Flasche Gin springen!

Teilnahme ab 18 Jahren!

Teilnahmeschluss: 01. 04. 2022