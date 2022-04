Comeback des Jahres: Das Vienna Gin Festival

Nach zwei langen Jahren Corona-Pause dürfen sich alle Fans von Gin und des Gin-Lifestyles den 6. und 7. Mai wieder ganz groß im Kalender eintragen: Das Vienna Gin Festival öffnet im Wiener Semperdepot seine Pforten und wird ein Wochenende lang zum Nabel der Gin-Welt!

Rund 50 Aussteller präsentieren mehr als 150 Erzeugnisse, zahlreiche Masterclasses, Showeinlagen, Signature Drinks von Branchengrößen aus der internationalen Barszene und ein neuer Essensbereich mit Food Pairings widmen sich allen Facetten des Wacholderschnaps. Wer zum großen Comeback des Vienna Gin Festival will, sollte sich beeilen, der Run auf die Karten ist groß, erstmals stehen auch attraktive Business-Packages zur Auswahl. Feeling lucky? Dann einfach beim Gewinnspiel am Ende des Artikels mitmachen und mit etwas Glück ein Super-Gin-Package für sechs Personen gewinnen!

Festlicher Rahmen: Das Semperdepot

Das Vienna Gin Festival hat sich zum nationalen Fixpunkt etabliert und sorgt auch international für großes Interesse, der Hype um das Wacholderdestillat ist ungebrochen. „In den vergangenen zwei Jahren haben wir zwar einige erfolgreiche Online-Events rund um den Gin veranstaltet, nichts ersetzt aber das einzigartige Vienna Gin Festival, bei dem die Besucherinnen und Besucher den Gin-Lifestyle ganz unmittelbar erleben, sich persönlich austauschen, die Produkte verkosten und gemeinsam feiern können“, so Thomas Kenyeri, Mastermind hinter dem Vienna Gin Festival. Im ehrwürdigen Wiener Semperdepot werden die Top-Produzenten aus Österreich und dem angrenzenden Ausland sowie auch globale Brands ihre neuen Kreationen präsentieren.

Innovationen 2022: Food Pairing Lounge und Firmen-Packages

Für das große Comeback haben sich die Veranstalter zahlreiche Neuerungen einfallen lassen: Erstmals widmet sich das Festival dem Thema „Food Pairing“, im neu geschaffenen gemütlichen Sitzbereich werden verschiedene Speisen – entwickelt von Spitzenköchen – angeboten, die mit perfekt harmonierenden Gin-Getränken genossen werden. Zum gemeinsamen Firmenausflug animieren die neu geschaffenen Business-Packages. „Der Besuch des Vienna Gin Festivals ist ein perfektes Firmen Incentive oder Teambuilding-Event, es warten spezielle Verkostungstouren, reservierte Sitzplätze, Gin-Cocktails und vieles mehr auf die Kolleginnen und Kollegen“, informiert Thomas Kenyeri.

Selbstverständlich mit dabei: WIENER-Genusschef Roland Graf

Abwechslungsreiches Showprogramm

Wieder fix vor Ort ist die beliebte Upcycling-Station, noch nicht zu viel verraten möchte Thomas Kenyeri hingegen über das geplante Showprogramm: „Das Vienna Gin Festival bietet zahlreiche Highlights, die die faszinierende Welt des Gins vor Ort erlebbar machen. Unsere Künstlerinnen und Künstler setzen das Semperdepot auch in luftiger Höhe in Szene, bereits gebucht sind zahlreiche DJ-Acts. Auch unsere Ausstellerinnen und Aussteller haben sich wieder ordentlich ins Zeug gelegt, um einzigartige Gin-Experiences zu schaffen. Lasst euch überraschen!“

Veranstalter und Ginfluencer Thomas „Gintomic“ Kenyeri

Nach dem Festival geht’s ins Wiener Nachtleben

Auch die Lokale rund um die Event Location feiern mit. Der vom Vienna Gin Festival gemeinsam mit teilnehmenden Partnern erstellte Bar Guide leitet die Besucherinnen und Besucher nach dem Festival durch die lokale Barszene und verrät, wo es einen eigens für das Festival-Wochenende kreierten Gin-Drink gibt. „Wir wollen damit auch die Nachtgastronomie unterstützen, statt einer After Show Party laden wir dazu ein, nach dem Festival in den umliegenden Bars weiter zu feiern und den Abend ausklingen zu lassen“, erklärt Thomas Kenyeri.

Ebenfalls ein heißer Tipp für alle, die nicht genug von köstlichen Cocktails und inspirierendem Ambiente bekommen können: Die Wiener Barperlen durchstreifen Nacht für Nacht die Wiener Barszene und präsentieren euch auf Instagram die schönsten Locations der Stadt!

Eine ganz besondere Location, die das ganze Jahr über geöffnet hat, ist die Rick Spirit World in Wien. Im vierten Bezirk gibt es nicht nur zahlreiche Kreationen der österreichischen Marke Rick Gin zu kaufen und verkosten, sondern auch eine exquisite Brennerei, das Rick Lab. Hier kann unter fachkundiger Anleitung eines Master Distillers mit einer Auswahl an Botanicals ein ganz persönlicher Gin hergestellt und noch vor Ort in personalisierte Flaschen abgefüllt werden.

Ginkreation im Herzen Wiens: Das Rick Lab © Rick Gin

Facts zum Vienna Gin Festivals: Öffnungszeiten und Tickets

Das Semperdepot wird am Freitag, 6. Mai, von 16:00 bis 22:00 Uhr und am Samstag, 7. Mai von 14:00 bis 22:00 Uhr seine Pforten für das Vienna Gin Festival öffnen. Einige wenige Tickets für die beiden Veranstaltungstage sind noch auf der Website www.viennaginfestival.at um 22 Euro erhältlich, das Friendship-Ticket für 6 Personen gibt es um 110 Euro. Bei beiden Varianten inkludiert: 3 Gratis-Verkostungen. Neu in diesem Jahr ist das Festival Package für den Besuch an beiden Tagen, das zum günstigeren Preis von 40 Euro erhältlich ist. Abendkassen-Tickets sind nicht vorgesehen.

Facts zum RIck Lab

Das Gin-Labor im Wiener Freihausviertel bietet 3-stündige Workshops an, bei denen man unter fachkundiger Anleitung aus einer umfangreichen Auswahl von Botanicals seinen eigenen Gin kreieren kann. Diesen kann man dann in einer personalisieten Flasche noch am selben Tag nach Hause mitnehmen und auch jederzeit nachbestellen. Die Workshops finden jeden Donnerstag und Freitag von 18 bis 21 Uhr statt und bieten Platz für maximal 22 Personen.

www.rick-spirit.com/rick-lab/



