Vienna Blues Spring: Die Highlights 2022

Erstmals wieder halbwegs ungestört und live geht der legendäre Vienna Blues Spring in seiner 18. Auflage über die Bühne. Neben der VBS-Homebase, dem Wiener REIGEN live in Wien 14 findet sich auch das Mozarthaus Wien unter den Spielstätten. Der WIENER hat die Ehre, bei folgenden Highlights Partner sein zu dürfen:

Ulrich Ellison by Dietmar Hoscher

21. APRIL 2022 / REIGEN live: ULRICH ELLISON

Als Gewinner von drei Downbeat Awards hat Ulrich Ellison internationale Anerkennung als Gitarrist und Songwriter erlangt, dessen Sounds und Klänge an der Grenze zwischen Blues-Tradition und zeitgenössischem Rock liegen.

Spätestens seit Ulrich Ellison vor Jahren seine Zelte in Dallas, Texas aufgeschlagen hat, ist er international zu einem „household name“ des elektrischen Blues(rock) geworden. Zahlreiche Tonträger und Auszeichnungen – etwa des DownBeat Magazine – begleiten den Weg des wandlungsfähigen und kreativen Gitarristen, Sängers und Songwriters. Seine fast selbstverständlich anmutende Virtuosität, gepaart mit einer selten gewordenen Stage-Präsenz, begeistert nicht „nur“ das weltweite Publikum. Mittlerweile wird der Österreicher auch von Musikern sehr geschätzt.

Und so kommt es, dass sein neuestes Album, der Jimi-Hendrix-Tribute „Power Of Soul“, welches er beim Vienna Blues Spring – wo sonst – vorstellen wird, Begleiter wie Tommy Shannon – Mitglied von Stevie Ray Vaughans legendärer Rhythmsection Double Trouble -, die Ausnahmegitarristen Matt Schofield, Greg Koch und David Grissom – gewöhnlich an der Seite von John Mellencamp – aber auch die mächtige Stimme von Chris Farlowe aufweist.

Ghalia Volt by Mastro Giovanni

Will Jacobs

24. April 2022 / RUF BLUES CARAVAN

Die legendäre Showcase-Tour von Ruf Records ist mittlerweile 17 Jahre alt, doch das Konzept bleibt unschlagbar und daher unverändert. Drei aufstrebende Talente vom angesehensten Blues-Label in Europa. Drei Live-Sets, die das gesamte Spektrum von Genres und Emotionen durchlaufen. Und zum krönenden Abschluss eine riesige Jamsession …

Die aus Brüssel stammende Ghalia Volt lebt und tourt seit vielen Jahren in den USA und hat wie kaum eine andere europäische Künstlerin den ursprünglichen Blues verinnerlicht. Katie Henry ist ein Unikum. Auf der Bühne flitzt sie zwischen Gesangsmikro, Piano und Gibson SG bei einem Stil, der Rock, Roots, R&B, Soul, Funk und Pop umfasst. Will Jacobs ein moderner Blues/R&B/Soul-Künstler aus Chicago, Illinois, USA. Mit seinen 28 Jahren ist er vor allem für seine kraftvollen Live-Auftritte bekannt.

Stella Jones by Alfred Pulletz

Hermann Posch by Dietmar Hoscher

28. April 2022 / MOZARTHAUS WIEN: CHRISTINE JONES SONGBOOK interpretiert von STELLA JONES, HERMANN POSCH und JIMI DOLEZAL

Christine Jones zählte zu den bedeutendsten Künstlerinnen unseres Landes, ohne Übertreibung. Zuerst studierte sie an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, dann in Berlin Altamerikanistik. Dort kam sie mit dem Jazz in Berührung, quasi, zurück in Wien sang sie bei Fatty George, über das „American Folk Blues Festival“ gastierte sie in ganz Europa, arbeitete in Paris mit Kenny Clarke und Pony Poindexter. Kein Geringerer als Horst Lippmann nahm sie unter Vertrag, Count Basie formulierte ein Empfehlungsschreiben – für eine ganz besondere Blues-Sängerin und Komponistin. Berlin wurde in den 70ern zu ihrer Heimat, Auftritte mit Duke Ellington und Dexter Gordon waren selbstverständlich. Ihre Tochter Stella kam zur Welt. 1980 gründete Christine Jones die Band JONESMOBILE und setzte auch damit Maßstäbe, ebenso als Galeristin. Gemeinsam mit den legendären Blues-Gitarristen Hermann Posch und Jimi Dolezal widmet sich nun Stella Jones dem musikalischen Werken ihrer Mutter. Und setzt damit ebenso Maßstäbe.

Chris Fillmore und Meena Cryle

4. Mai 2022 / REIGEN live: MEENA CRYLE & CHRIS FILLMORE SEXTETT – „Southern Soul, Blues, Gospel & Rock`n`Roll“

Meena Cryle & Chris Fillmore zählen seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten österreichischen Musikexporten in der internationalen Blues ’n‘ Roots Szene. Mit ihrem aktuellen Programm „Down To The Bone“ (was soviel bedeutet wie „reduziert aufs Wesentliche“) entführt uns dieses imposante Gespann in die grosse weite Welt der ‚American Roots Music‘.

Gemeinsam mit Bernhard Rabitsch (Falco, Untouchables), Anja Wiesinger, Bernhard Egger und dem legendären Bassisten Angus ‚Bangus‘ Thomas, der unter anderem für seine Zusammenarbeit mit Größen wie Miles Davis, Albert King, John Mayall, Buddy Miles u.v.a. bekannt ist, begeben sie sich auf eine eindrucksvolle Reise zurück zu den Wurzeln ihrer Musik.

Southern Soul, Blues, Gospel, Country & Rock ’n‘ Roll – ein Abend wie ein Road Movie, von dem man sich wünscht, dass er niemals enden würde.

Jane Lee Hooker by Rob Carter

22. Mai 2022 / REIGEN live: JANE LEE HOOKER

steht einerseits für die Musik einer Legende des Blues, nämlich John Lee Hooker. Und auf der anderen Seite als leibhaftiger Beweis, dass neuzeitlicher Bluesrock keinesfalls nur männlich sein muss. Denn die 2013 in New York gegründete Formation Jane Lee Hooker besteht ausschließlich aus Musikerinnen.

2016 kam das erste Album auf den Markt, es folgten Tourneen durch Europa, mit dabei Sängerinnen wie die ja auch beim ViennaBluesSpring bestens bekannte und geschätzte Kanadierin Layla Zoe sowie später Vanja Sky. Die derzeitige Besetzung ist nicht minder spannend …

Hier das Gesamt-Programm des Vienna Blues Spring 2022