Red Rocket: Der Schmähbruder

Mikey Saber ist so ein klassischer, toxischer Typ. Ein Hustler, ein Gauner, ein richtiger Schwei­ne­priester, den man nur hassen kann. Aber ihm ­z­u­zusehen macht richtig Spaß.

Text: Jakob Stantejsky / Fotos: A24/Universal

Ein einstmals erfolgreicher Pornodarsteller kommt, ausgebrannt und pleite, nach vielen Jahren zurück in sein Heimatkaff an der schäbigen texanischen Golfküste und schummelt sich nicht nur wieder zurück in das Haus seiner Noch-Ehefrau und deren Mutter, sondern beginnt auch noch eine sexgeladene Affäre mit der erst 17-jährigen Donut-Verkäuferin Strawberry. Ihr verspricht er Starruhm im Pornobiz des fernen Kalifornien, allen anderen alles mögliche und nebenbei dealt er mit Weed, um über die Runden zu kommen. Sein Charme, gutes Aussehen und seine Redegewandtheit können jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass er ein feiger und egoistischer Tagedieb ist, der am Ende nur jeden enttäuscht und dafür die Rechnung präsentiert bekommt. Simon Rex gibt hier unter der fachkundigen Hand von Sean Baker („The Florida Project“) eine faszinierende Performance, die in warmen Bildern das Porträt eines Schmarotzers freilegt, an dem nichts echt ist. Außer seine Rücksichtslosigkeit, gepaart mit maßloser Selbstüberschätzung.

Red Rocket

Produzent und Regie: Sean Baker, Drehbuch: Chris Bergoch, Sean Baker, Hauptdarsteller: Simon Rex, Bree Elrod, Suzanna Son, Verleih: Universal, Start: 14. April 2022