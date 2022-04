Ist deine Katze ein Psychopath?

Antwort: Es kommt auf den Level von Dreistigkeit, Gemeinheit und Enthemmtheit an, den das Kuscheltier im Alltag demonstriert. Wissenschaftler haben nun einen Test für entsprechende Diagnosen veröffentlicht.

Tatsache: Wie der Mensch, so kann auch die Katze psychopathisch veranlagt sein. Wissenschafter der Universität Liverpool haben auf Basis der menschlichen „Dreifaltigkeit der Psychopathie“ – Dreistigkeit, Gemeinheit, Enthemmtheit – eine entsprechende Studie für Katzen angelegt. Und, nach Gesprächen mit 2000 Katzenbesitzern um die zwei Faktoren „Unfreundlichkeit gegenüber Haustieren“ und „Unfreundlichkeit gegenüber Menschen“ erweitert. Resultat der Studie, in welcher 46 unterschiedliche Verhaltensmuster bewertet wurden, sind unter anderem: Höhere Level von „Enthemmtheit“ und „Unfreundlichkeit gegenüber Haustieren“ korrelieren mit einer höheren Qualität der Beziehung zwischen Katze und Besitzer, während „Dreistigkeit“ und „Gemeinheit“ mit einer „schlechten“ Beziehung von Tier und Mensch in Zusammenhang stehen.

