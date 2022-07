Fußball-EM 2022 – Coming Out ist In

Warum outen so viele Spitzenfußballerinnen ihre Beziehungen zu Girlfriends? Weil es die Leistung steigert, meint Englands internationale Rekordspielerin. Aktuell geht das Fußballfest des Jahres über die Bühne – die Euro 2022. Und Manuela Zinsberger & Co sind so fit wie noch nie.

Unlängst, auf einem englischen Sport­kanal. Thema: Homophobie im Fußball. Anlass: Der australische Fußballer Josh Cavallo hatte sich – als derzeit weltweit einziger Spitzenkicker – als schwul ge-

outet. Mit dabei, neben ManU-Ikone Rio Ferdinand, auch die englische Rekord-Internationale Fara Williams, die sichtlich angewidert von der Homophobie bei männlichen Fußballern rüberkam. Und einen netten Grund präsentierte, warum weibliche Fußballer kein Problem damit haben, sich als homosexuell zu deklarieren: „Weil es die Leistung steigert“, meinte sie. „Die Frauenszene im Fußball war immer offen. Wir fühlen uns wohl miteinander, egal, wie wir ticken.“

Ja, nie war Frauenfußball so gut wie heute, und ein Blick auf die Top-Spieler der Insel-Liga ist beein­druckend: Spielerin des Jahres: Sam Kerr (Chelsea), Girlfriend von US-Star Sam Mewes; Goalgetter des Jahres: die unglaublich geschmeidige Holländerin Vivianne Miedema (Arsenal), Partnerin von Schottlands Lisa Evans. Und die Goldenen Handschuhe für den besten Goalie der Insel kassierte Österreichs Manuela Zinsberger (Arsenal), die in zwei von drei Spielen kein Tor zuließ, und deren Instagram-Posting von der Zweisamkeit mit Girlfriend Madeleine enthusiastisch begrüßt wurde. Durchschnittlich mit 2.000 Likes pro Posting unterwegs, gab es für das Foto 18.000+ Herzen.

Trigger für die neue Offenheit war die WM 2019, als 40 LGBTQ-Kickerinnen keinen Bock mehr hatten, ihre Beziehungen geheim zu halten. Wenig später deklarierten auch die österreichischen Teamstützen Zinsberger, Viktoria Schnaderbeck und Sarah Pun­ti­gam ihre Beziehungen. Höchste Zeit für den Fan, sich endlich daran zu gewöhnen.

Somit zur EURO 2022, die aktuell in England stattfindet und mit dem Leckerbissen England gegen Österreich im Old Trafford-Stadion von Manchester am 6.7. eröffnet wurde. Ein Fußballfest. Es ist zu hoffen, dass unser Team den Aufstieg aus der Gruppe schafft und irgendwann danach auch ­gegen Holland antritt. Ein Duell Zinsberger gegen Miedema wäre ein Fest für Genießer.

EURO 2022, 6.7. – 31.7.

Die Österreich-Gruppe ist mit England, ­Norwegen und Nordirland stark bestückt, entscheidend für den Aufstieg wird der dritte Spieltag mit dem Duell gegen Norwegen sein (15.7.)

Manuela Zinsberger (oben die Rechte, mit Viktoria Schnederbeck bei der Romy 2018) und ihr frenetisch gefeierter Instagram-Post, wo Zinsberger ihre Lebensgefährtin Madeleine küsst. Wonderful, say we!