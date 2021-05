Extreme E – AllesGrünMachen

Es geht um mehr Sinn im Rennzirkus, meint Nico Rosberg. Mehr saubere Ozeane, weniger Treibhausgase; mehr Gleichheit der Geschlechter, weniger Chauvinismus; Elektro statt Benzin. Nach der Feuertaufe in der Arabischen Wüste gastiert die Extreme-E-Serie im Sommer in Grönland. Alles wird grün.

Foto: Extreme E

„Ein Rennsieg ist immer ein ekstatisches Erlebnis“, sagt Nico Rosberg, „aber dieser neue Pfad ist langfristig erfüllender.“ Der Pfad: die neue Extreme-E-Rennserie. Sein Team Rosberg X Racing mit FIA Rallycross-Champion Johan Kristoffersson und dem Australischen Rally-As Molly Taylor am Steuer ist da mit dabei. Gleiches gilt für alte Rivalen wie Lewis Hamilton (Rennstall: X44) und Jenson Button (Fahrer für Team JBXE). Nach dem Sieg im Einführungsrennen in der Arabischen Alula-Wüste hat Rosberg auch den ersten Lacher – nach fünf ­Jahren endlich wieder ein Triumph über Hamilton. Nur ist das alles so nichtig. Als wichtig bei Extreme E werden andere Dinge erwähnt: Gleichheit, zum Beispiel. Alle fahren das gleiche, „Odyssey 21“ getaufte, elektrische SUV, alle Boliden werden von je einem Mann und einer Frau pilotiert. Okay, Letzteres kam bei den Saudis etwas schräg rüber, zumal Frauen dort noch immer um das Recht kämpfen, einen Führerschein zu besitzen. Aber der große Akzent liegt ohnehin auf dem Stichwort Klimawandel: Nach dem Wüsten­rennen wurde gleich mal ein Strand am Roten Meer vom Plastik gesäubert. Nach dem Senegal-Rennen Ende Mai sollen dort eine Million Mangrovenbäume gepflanzt werden, und beim Grönland-Gig im August geht es, klar, um globale Erwärmung und arktische Eiskappe und so weiter. Klingt alles ein wenig nach Imagepolitur, aber mit Rosberg hat Extreme E ein veritables Aushängeschild. Seit dem Abschied von der Formel 1 (2016) hat er sich für grüne Technologie stark gemacht, den ­Ehrentitel GreenTec-Unternehmer des Jahres eingeheimst (2019) und das alljährliche ­„Greentech Festival“ gegründet. Letzteres findet diesen Juni in Berlin statt.

Termine:

Greentech Festival, Kraftwerk & Heeresbäckerei Berlin, 16.–18. Juni 2021, https://greentechfestival.com/

Extreme E: Ocean X Prix, Lac Rose, Senegal, 29.–30. Mai 2021, https://www.extreme-e.com/en/events/ocean-xprix, Arctic X Prix, Kangerlussuaq, Grönland, 28.–29. August 2021.