Oh, Gott, Bernie!

Nein, keine Sorge! Bernie Ecclestone, der größte Rennsport-Manager aller Zeiten hat kein Corona. Aber er wird mit bald 90 nochmal Vater. Wir gratulieren herzlichst!

Titelbild: © Getty Images / Mark Thompson

Immerhin kann der WIENER Bernie Ecclestone zu seinen Stammlesern zählen: Als anno 2001 Autor Manfred Sax irgendetwas nicht ganz so freundliches über den damaligen „Mr. Formel 1″ im WIENER zu berichten wußte, dauerte es keine zwei Tage, bis das Büro Ecclestone uns per Anwaltsbrief freundlich, aber bestimmt um eine Richtigstellung „bat“.

Dann kam es vor nun zwei Jahren, also 2018, zu einer wirklich herzlichen Begegnung mit Bernie beim Formel 1-GP in Spielberg, wo der damals noch frischere, weil erst 87jährige eigentlich nur zu Besuch weilte. „Franz, is it you? Could we take a selfie?“ oder so ähnlich lautete die Konversation mit dem geschäftigen Manager, der halt auch mal ein Foto mit einem WIENER-Herausgeber haben wollte – wer könnte es ihm verdenken?

Nun also wurde bekannt – und nein, es ist sicher kein Aprilscherz – dass Bernie Ecclestone, dann 89, im Somer neuen Vaterfreuden entgegensieht. Und diesmal wird es ein Junge, wie auch seine Ehefrau, die Brasilianerin Fabiana Flosi (44) zu bestätigen weiß.

Im Interview mit dem Schweizer Medium „Blick“ spricht Bernie jedenfalls von den üblichen Dingen, die sich ein Vater halt so wünscht, wenn er weiß, dass er bald Papa wird: „Ja, im Sommer ist es so weit. Hoffentlich lernt er bald Backgammon spielen!“

Die älteste Schwester des Buben wird zum Zeitpunkt seiner Geburt übrigens 65 Jahre alt sein. Sie machte seinen Papa schon mehrfach zum Ur-Großvater …