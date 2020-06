Lewis Hamilton – „Leere Gefühle“

Die geplanten „Geisterrennen“ geben dem sechsfachen F1-Champ vorbeugenden Blues. Wenig Trost, dass Hamilton nun der reichste britische Sportstar ist. Sagt er.

Foto: Getty Images

Eine Viertelmilliarde Euro ist Lewis Hamilton (35) derzeit wert; das heißt, er hat im Vorjahr fast eine Million verdient – pro Woche. Existenzangst hat der Besitzer von 15 Supercars nicht. Happy ist er grad auch nicht, „Geisterrennen geben mir leere Gefühle“, sagt er, der Gedanke an leere Tribünen sei gewöhnungsbedürftig. Immerhin: Der durch die lange Pause bedingte Entzug habe ihm gezeigt, „wie sehr ich diesen Sport liebe“ (Hamilton). Anfang Juli geht es am Red Bull Ring los, dann folgt Ungarn und schließlich Silverstone. Das „Fenster“ zwischen Ende der Rennen in Österreich (12. 7.) und Beginn des Britischen Grand Prix (24. 7.) war ursprünglich etwas klein geraten, wurde nun durch die Einschiebung des GPs von Ungarn aber ein Stück ausgeweitet. Im August und September kommen außerdem noch Spanien, Belgien und Italien dran.

Info.

GP von Österreich: 5. Juli 2020; Red Bull Ring „2“: 12. Juli 2020; GP von Ungarn: 19. Juli 2020; British GP: 2. August 2020; Silverstone „2“: 9. August 2020; Angaben ohne Gewähr.