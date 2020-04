Mit der Beorderung der beiden Hospitalschiffe Comfort und Mercy vor die Küsten von New York City respektive Los Angeles hat Donald Trump seinen selbsternannten Status als „War President“ publikumswirksam unterstrichen. Aber was genau ist ein Hospitalschiff eigentlich?

Text: Markus Höller, Bilder: Getty Images

Die Daten sind beeindruckend, wie eigentlich eh immer, wenn die USA ihr bestes und größtes Gerät auffahren. Die beiden Hospitalschiffe (Lazarettschiffe nennt man sie nur im Kriegseinsatz) „Mercy“ und „Comfort“ der Mercy-Klasse sind die größten ihrer Art und stellen so manches Krankenhaus am Land mit ihrer Kapazität in den Schatten. Mit je insgesamt 1.000 Betten, davon 80 Intensiv-Betten, und 12 OP-Sälen sind die Schiffe für wirklich schreckliche Szenarien gerüstet.

Dies haben sie seit ihrer Indienststellung Ende der 80er Jahre im Auftrag der US Navy schon mehrmals bewiesen, aber nur zwei Mal (Operation Desert Shield/Desert Storm 1991 und Iraqi Freedom 2003) im militärischen Einsatz.

Der weit überwiegende Teil der Missionen erfolgte als humanitäre Hilfe, zum Beispiel in New Orleans nach dem Hurrikan Katrina, nach dem Erdbeben auf Haiti oder vor Puerto Rico nach dem Hurrikan Maria. Und eben jetzt, anlässlich der COVID-19-Pandemie, vor der Ost- und Westküste der USA. Dabei sind die beiden Schiffe nicht primär für die Behandlung von Corona-Erkrankten, sondern vielmehr für als Ausweichstation für reguläre medizinische Einsätze bzw. Intensivstation-Betreuung gedacht.

Die Geschichte von Lazarett-Schiffen

Die Geschichte von Lazarett- bzw. Hospitalschiffen ist eigentlich so alt wie die Geschichte der kriegerischen Auseinandersetzungen der Menschheit selbst. Bereits die alten Griechen und Römer hatten vermutlich spezielle Schiffe zur mobilen Versorgung von Kranken und Verwundeten, der erste belegte Marine-Einsatz war die britische Goodwill, die 1608 die Royal Navy im Mittelmeer dahingehend unterstützte, indem sie Kranke und Verwundete von anderen Kriegsschiffen aufnahm.

Das Konzept eines tatsächlichen Hospitalschiffs mit zeitgemäßen chirurgischen Einrichtungen und Bettenstationen setzte sich aber erst Mitte des 19. Jahrhunderts durch. Praktisch zeitgleich mit der Etablierung des Internationalen Roten Kreuzes durch Henry Dunant im Schatten der furchtbaren Schlacht von Solferino fand während der Belagerung von Sevastopol der erste konzertierte Einsatz von speziell umgebauten Schiffen statt. Bereits während des russisch-türkischen Krieges 1877 entsandte das neu formierte britische Rote Kreuz eines seiner eigenen Schiffe, für damalige Zeit hochmodern ausgestattet.

Früher war alles kleiner: das japanische Hospitalschiff ‚Buenos Aires Maru‘ 1943

In Kriegszeiten unterliegen Hospitalschiffe ganz besonderem Schutz und Auflagen, die in Grundzügen schon durch die Bemühungen von Nobelpreisträger Dunant in der Genfer Konvention 1864, in der Haager Konferenz von 1907 und in den folgenden Genfer Konventionen festgelegt wurden. So muss ein Hospitalschiff klar als solches gekennzeichnet sein (meist komplett weiß, mit großen roten Kreuzen oder Halbmonden), darf nicht bewaffnet sein und muss auch im Kriegseinsatz immer unter voller Beleuchtung sein. Und: jeder Angriff auf ein Hospitalschiff wird grundsätzlich als Kriegsverbrechen gewertet.

Was leider in der Vergangenheit nicht immer den Schutz der schwimmenden Krankenhäuser garantierte. Die mutwillige Versenkung der HMHS Llandovery Castle durch ein deutsches Uboot 1915 und die Zerstörung der sowjetischen Armenia 1941 zählen zu den schlimmsten Katastrophen der Schifffahrt überhaupt.

Die Superbrummer

Derzeit unterhalten nur wenige Nationen dezidierte Hospitalschiffe, darunter Brasilien, China, Indien, Russland, Vietnam oder Peru. Darüber hinaus verfügen aber auch viele große Kriegsschiffe, vor allem Flugzeugträger, über leistungsfähige Spitäler an Bord, zählen aber per Definition nicht als Hospitalschiffe, sondern eben Kriegsschiffe. Sogar eine internationale NGO, die Mercy Ships, betreibt mit der MV Africa Mercy ein unabhängiges Hospitalschiff für den humanitären Einsatz. Wie bei den meisten Schiffe dieser Art handelt es sich dabei übrigens nicht um eine eigene Schiffsklasse einer Werft, sondern um konvertierte Schiffe, die ursprünglich eine ganz andere Verwendung hatten.

Fun fact: auch die königlich-britische Yacht Britannia wurde nach Angaben der Royals so konstruiert, um im Bedarfsfall schnell zu einem Hospitalschiff umgebaut werden zu können. Mitnichten, denn in einer Aufsehen erregenden Aufdeckergeschichte fand der Historiker Peter Hennessy heraus, dass vielmehr ein Einsatz als schwimmender Bunker für Queen Elizabeth II. samt Hofstaat angedacht war. Peinlich und beschämend für die Windsors.

An Bord der USNS Comfort. Auf den ersten Blick nicht von einem „normalen“ Krankenhaus zu unterscheiden.

Aber auch die beeindruckenden beiden Superbrummer der US Navy können auf eine weit weniger spektakuläre Backstory verweisen. Ursprünglich waren die USNS Mercy und die USNS Comfort nämlich…Öltanker. 1976 vom Stapel gelassen, schipperten die beiden gemeinsam mit 11 Schwesterschiffen der San-Clemente-Klasse ein paar Jahre beladen mit schwarzem Gold um die Welt, bis sie schließlich nach umfangreichen Umbauarbeiten 1987 in den Dienst der US Navy traten.

Das erklärt auch die immensen Abmessungen: 272 Meter lang, 32 Meter breit und mit ca. 70.000 Bruttoregistertonnen auch schwer genug, um 10 Meter Tiefgang zu benötigen. Dennoch schaffen die weißen Giganten flotte 17,5 Knoten und können bei einer maximalen Reichweite von über 13.000 nautischen Meilen wirklich lange und praktisch überall hin auslaufen.

Superlative unter Deck

Unter Deck freilich hören die Superlative nicht auf. Die eingangs erwähnte Kapazität wird durch modernste Diagnostik an Bord ergänzt, darunter Röntgenstationen, ein Labor, eine Zahnklinik, Optometrie, Brandopferversorgung, MR und CT, und, und, und. Bordeigene Anlagen zur Erzeugung von klinischem Sauerstoff und Trinkwasseraufbereitung inklusive.

Das alles erfordert natürlich auch massig Personal, je mehr als 1.300 Menschen Besatzung halten die beiden Schiffe der USA am Laufen. Wie lange das im aktuellen Fall noch dauert, weiß aber niemand. Wollen wir hoffen, dass diese Giganten in naher Zukunft nicht viel zu tun haben, sowohl militärisch, als auch zivil.