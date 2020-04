Gewinnt eines von acht WIENER Care-Paketen!

Corona, und vor allem die damit einhergehende Ausgangsbeschränkung, macht uns allen derzeit ziemlich zu schaffen. Damit die Quarantäne ein wenig leichter fällt, verlosen wir acht WIENER Corona-Care-Pakete! Jedes der Packages ist einem bestimmten Motto gewidmet, so findet jeder seinen perfekten Gewinn. Von der Haarpflege bis zum edlen Tropfen, vom Heimsport bis zum Griller – es gibt immer ein passendes WIENER Corona-Care-Paket.

Foto Header: Getty Images, Montage: Verlag

UrlaubER: „Sommer auf Balkonien“-Paket für ZWEI

Das Wetter wird immer besser, die Temperaturen klettern stetig nach oben – klar, da wollen wir alle hinaus in die Sonne. Das spielt’s derzeit aber nicht. Es gilt also, das Beste aus der Situation zu machen. Deshalb wird das Sonnenbad diese Saison entweder im Garten, auf dem Balkon oder einfach am offenen Fenster genommen. Im „Sommer auf Balkonien“-Paket steckt mit Sonnencreme, Sonnenbrille, Badetuch und vielem mehr alles, was man für ein vernünftiges Home Chillout braucht.

KonfERenz: „von Kopf bis Fuß auf Business eingestellt“-Paket

Nur weil wir alle vornehmlich am Teleworken sind, heißt das nicht, dass wir unsere Kollegen (und vor allem Chefs) nicht zu Gesicht bekommen. Videokonferenzen gehören inzwischen zum Alltag und auch da sollte man sich halbwegs professionell präsentieren. Dazu gehört etwa das All Black-Geschenkset von Faber-Castell. Und wenn wir dann doch alle wieder ins Büro tigern, kommen die chicen Socken oder der 50%-Gutschein von Reno gerade recht.

HautpflegER, Vol.1: „mit Haut & Haaren“-Paket

Momentan haben wir alle nicht den ganz großen Anlass, um uns hübsch zu machen, schon klar. Damit ihr aber nicht wie Gollum ausseht, wenn ihr schlussendlich wieder in die freie Wildbahn entlassen werdet, bietet das „mit Haut & Haaren“-Paket ein Sammelsurium an Pflegeprodukten vor allem für Haar und Bart. Vom Shampoo bis zum Rasiergel ist hier alles dabei.

LiebhabER: „Alles für SIE“-Paket

Wer nicht alleine eingesperrt ist, kann sich ob der Gesellschaft glücklich schätzen. Oder eben auch nicht – das sieht vielleicht jeder anders. So oder so kann Mann seiner Herzensdame auch in der Quarantäne was Gutes tun. Entweder als Dankeschön oder als Besänftigung. Im „Alles für SIE“-Paket stecken eine Menge Pflegeprodukte und Kosmetika für die bessere Hälfte.

BruzzlER: „BBQ rules. Immer.“-Paket

Die große Grillfeier mit Freunden und Kollegen wird in den nächsten Wochen eher noch nicht steigen. Doch auch wenn Grillen in kleiner Runde nur der halbe Spaß ist, könnt ihr mit dem „BBQ rules. Immer.“-Paket immerhin jetzt schon für später üben. Und sind wir uns doch ehrlich: Grillfleisch schmeckt einfach immer!

GeniessER: „Gegen Hunger & Durst“-Paket

Wenn ihr eure kulinarischen Erzeugnisse aufmotzen wollt, ist das „Gegen Hunger & Durst-Paket genau richtig für euch. Nuri-Sardinen und -Olivenöl eignen sich perfekt zum Verfeinern; Senf, Kren und Tabasco kann man sowieso immer brauchen. Dazu kommen noch einige Snacks fürs Heimkino sowie der edle Laphroaig Whisky und der Roku Gin als Betthupferl.

SchwitzER: „Sport ist nicht Mord“-Paket

Ja, jetzt gerade mag es nicht so wichtig erscheinen, doch wer dieser Tage völlig aus dem Leim geht, wird das schlussendlich in der letzten Quarantäne-Woche nicht mehr ausbügeln können. Mit dem „Sport ist nicht Mord“-Paket könnt ihr euch fit halten und nach dem Workout pflegen. Vom Foodspring Whey Protein Shake bis hin zum Toki Whisky für die Cheat Days ist ist alles mit dabei.

HautpflegER, Vol.2: „make your face great again”-Paket

Wer sich, dem Trend folgend, schon eine Glatze geschoren hat, greift besser zum „make your face great again“-Paket. Mit zahlreichen Pflegemittelchen für die Gesichtshaut habt ihr schon bald das glatteste und geschmeidigste Gesicht in eurer Quarantänegemeinschaft. Augenpflege, Gesichtscreme, Reinigungsmilch und vieles mehr findet sich in diesem Packerl.

All die Goodies, die wir in unsere WIENER Care-Pakete verpackt haben, runden wir noch mit einer persönlichen Dreingabe ab: In jedem Care-Paket findet ihr noch eine ordentliche Portion Lesestoff, wir haben nämlich zusätzlich jeweils drei Ausgaben des WIENER aus der jüngeren Vergangenheit beigelegt. Fad wird euch beim Schmökern da garantiert nicht – es hat schon seinen Grund, wieso es den WIENER bereits seit 1979 gibt.