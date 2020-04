GenießER – WIENER Care-Paket

Wer von früh bis spät im Home-Office schuftet, die Kinder bespaßt oder auch einfach nur den Schlagbohrer des Nachbarn erträgt, hat sich auch mal eine Auszeit in Form einer kleinen kulinarischen Reise verdient. In Zeiten von Corona-Stubenhockerei wachsen Hobbyköche über sich hinaus und lächeln nur müde über Nudel-Hamsterer.

Der WIENER ermuntert mit einem bunten Strauß an Spezialitäten zum Experimentieren in der Küche!

Nuri Makrele

Die Sardinen von Nuri sind ein echter Klassiker, der Kultstatus speziell in Österreichs Speisekammern genießt. Mit dieser Variation, in der lediglich die Sardinen durch feinste Makrelenfilets ersetzt wurden, erschließt sich für Liebhaber von Qualitäts-Dosenfisch eine neue Geschmacksrichtung.

Nuri Olivenöl

Die populären Nuri-Fischkonserven werden grundsätzlich immer mit feinstem Olivenöl zubereitet. Ebenjenes Öl gibt es nun auch extra zu kaufen, ideal für Salate, zum Verfeinern von Speisen und, naheliegend, natürlich auch für Fischgerichte.

Nuri Olivenöl Chili

Ein unerlässlicher Feinschmecker-Move beim feierlichen Verzehr einer Nuri-Fischkonserve ist das lückenlose Auftunken des scharfen Olivenöls mit frischem Brot. Wer den Teil mit dem Fisch und Gemüße weglassen mag, kann mit dem scharfen Nuri Olivenöl Chili gleich direkt aus dem Vollen schöpfen!

Finn Crisp Original

Das hauchdünne Knäckebrot von Finn Crisp ist reich an Ballaststoffen, schmeckt herzhaft nach Korn und ist besonders zum Belegen besonders gut geeignet. Auch dank der überschaubaren Kalorien ein idealer Begleiter für Diäten, die wir nach den Wochen der kulinarischen Selbstliebe daheim nötig haben!

Mautner Markhof Estragon Senf

Der klassische „Schoafe“ aus dem österreichischen Traditionshaus. Ein Original, das hierzulande in keinem Haushalt fehlen darf, sei es als Beilage zu Speisen oder feines Aroma beim Abschmecken von selbstgemachten Saucen oder Marinaden.

Mautner Markhof Zwiebelsenf

Eine beliebte Variante des klassischen Estragon Senfs ist der Zwiebelsenf. Angereichert mit feinsten Zwiebelstückchen ergibt das Geschmacksnuancen, die ihn zum Muss auf jedem Grillteller machen. Geheimtipp: passt perfekt zu Faschiertem!

Mautner Markhof Kren

Damit es auch ohne wunde Hände und tränenreiche Küchenarbeit schmeckt, gibt es frischen Kren auch im Glas. Der sämige Mautner Markhof Kren eignet sich perfekt zum Verfeinern von Wraps, als Deko für belegte Brötchen und für Steirer sowieso wie Nutella – direkt aus dem Glas.

Tipiak Cous Cous

Für orientalische Gerichte ohnehin unverzichtbar, aber auch als willkommene Abwechslung zu Reis, Erdäpfeln und – erraten – Nudeln ist Cous Cous von Tipiak ein echter Genuss. Übrigens hält gut verpackter trockener Cous Cous praktisch ewig. Nehmt das, ihr Nudelhamsterer!

Tabasco Green Pepper

Die Green Pepper-Variante der berühmten Tabasco-Sauce verwendet als Grundstoff die grünen Jalapenos. Dies ergibt nicht nur ein eigenes Aroma, sondern siedelt die Schärfe der Sauce mit nur maximal 1.200 Scoville noch unter der klassischen Sauce an. Ideal für Einsteiger!

Tabasco Scorpion Pepper Sauce

Achtung! An dieser Stelle muss ein Gefahrenhinweis kommen! Die Tabasco Scorpion Pepper Sauce von Tabasco wird aus Scorpion Peppers gewonnen und ist mit rund 50.000 Scoville auch 10x schärfer als die reguläre Sauce. Bitte nur überlegt und mit Vorsicht dosieren.

Benco Kakao

In Österreich seit Generationen der Goldstandard, wenn es um löslichen Instant-Kakao geht. Ob warm oder kalt, mit frischer Milch immer ein Genuss! Aber auch als Extra auf Torten. Pudding und selbstverständlich auf frischem Grießkoch ein ewiger Klassiker!

Waldquelle Marille-Passionsblume

Frisches Mineralwasser aus der Quelle am Fuße des Paulibergs im Mittelburgenland, fein aromatisiert mit Marille und Passionsblume. Der ideale Durstlöscher für die kommenden ersten warmen Tage, oder auch interessanter Mixer für Highballs.

Develey Saucen

Der Saucen-König Develey aus Bayern ist nicht umsonst Lizenzhersteller diverser Saucen für den Burger-Giganten McDonald’s in Europa. Mit den klassischen Saucen Burger, Curry, Knoblauch und Süß-Sauer steckt in dem Paket ein solides Grundrüstzeug für allerlei Speisen.

Laphroaig 10 Years Old

Wenn sogar Prince Charles aus den Unmengen an hervorragenden Single Malts diesen auserkoren hat, sein Liebling zu sein und sein Wappen tragen zu dürfen, dann ist da schon was dran. Der torfige Malt von der Insel Islay ist ein echter Klassiker, der in keiner Hausbar fehlen sollte.

Roku Gin

Dass die Japaner punkto Whisky zur absoluten Weltspitze gehören, ist bekannt. Mit ebensolcher Liebe zum Produkt und akribischer Arbeit kreieren sie auch den Craft-Gin Roku. Am besten auf Eis oder als einzigartiger japanischer Gin & Tonic mit Ingwersticks serviert.

Gutschein für CEWE Fotobuch

Dinner for One, Genuss zu zweit oder am Familientisch – Essen hält die Sinne auf Trab und die Gesellschaft zusammen, auch daheim. Ebenso, wie Fotos Erinnerungen festhalten, ganz besonders dann, wenn sie in einem hochwertigen Fotobuch von CEWE gestaltet sind.

WIENER Lesestoff

Mindestens so vielfältig wie die kulinarische Bandbreite sollte sich auch die geistige Nahrung gestalten. Der WIENER hilft mit 3 Ausgaben aus der jüngeren Vergangenheit.

