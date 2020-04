Schneller, höher, weiter – auch in Zeiten wie diesen wollen wir fit bleiben oder fitter werden. Ob daheim oder outdoor, es gilt die äußere Form zu wahren. Das Fitness-Center hat zu, die Couch ist nah, der Kühlschrank noch näher… jetzt heißt es, sich (wieder einmal) mit dem inneren Schweinehund zu duellieren.

Der WIENER steht als Coach zur Seite und bereitet den Weg zum Triumph…

Reno 50% Gutschein

Beginnen wir an der Basis… auch in unsicheren Zeiten braucht es beim Sport einen festen Stand. Das richtige Schuhwerk hat Reno: der 50% auf alles-Gutschein gilt ausschließlich im Onlineshop, der jedoch auch aktuell das komplette Sortiment der neuen Frühjahrs- / Sommer Kollektion bietet. Versand und Rückversand sind kostenlos.

Whey Protein und Shape Shake von Foodspring

Schoko & Erdnuss: normalerweise ein böses No Go für Fitnessbegeisterte. Der brandneue Whey Protein und Shape Shake jedoch ist voll mit Molkenprotein aus echter Weidemilch. Das Dream-Team aus zartschmelzender Schokolade und feinstem Erdnuss-Aroma verwandelt sich in reinen Treibstoff für die Muskeln.

Gatorade Citrus Mix Flavor Low Calorie

Schwitzen ist ja bekanntlich gesund, nichtsdestotrotz müssen die so verlorenen Minersalsalze ersetzt werden. Dafür bietet sich ganz hervorragend Gatorade (0,5l) an, das sogar besser hydriert als Wasser.

Waldquelle Still mit Marille-Passionsblumen

Wenn der Durst einen vor, während oder nach dem Sport quält, greift man am besten zur neuen Waldquelle (0,5l). Passend zum sportlichen Ansatz ist sie frei von künstlichen Süßstoffen, reich an Vitamin B und kommt mit wenig Zucker aus.

Dr. Hauschka Duschcreme

Nach schweißtreibenden Aktivitäten erfrischt die Dr. Hauschka Duschcreme, 150ml, mit Zitronen und Lemongrass-Duft. Rein-pflanzliche Tenside reinigen und ausgewählte pflanzliche Öle sorgen für den verdienten Wohlfühleffekt.

SchwitzER – WIENER Care Paket

LeStoff Badetuch

Vielseitig einsetzbar, am Strand, im Bad, auf Reisen (hach…), für die Damen als Schultertuch, sind die saugstarken, schnell trocknenden Hamamtücher von LeStoff (grau-weiß, 100x180cm) jedoch in erster Linie zum Abtrocknen gedacht und somit perfekt für jedweden Sport.

La Biosthétique Homme Deodorant Spray

Kaum trocken, machen wir uns schon wieder nass: das La Biosthétique Homme Deodorant Spray (100ml) wirkt als leistungsstarkes Antitranspirant mit Aluminum und desodorierenden Stoffen auch gegen geruchsverursachende Bakterien.

Außen hui, innen… aber mindestens genauso, widmen wir uns nun den inneren Werten…

im Juvena Men Recharge Essence Energy Boost Concentrate (125ml) wirken High Tech Peptids AGP (Aqua Glycero Porin) und der Rejuven® Skin Complex synergetisch und sorgen für ein Extraplus an Feuchtigkeit von innen. Die Haut wird aufnahmefähig für die nachfolgende Pflege und wirkt optimal gestärkt und frisch.

Dr. Hauschka Gesichtstonikum (50ml)

bietet die ideale stärkende Basispflege für die Haut. Die verarbeiteten Heilpflanzen Zaubernuss und Wundklee erfrischen den Teint und regen die Eigenkräfte der Haut an. Kann übrigens als Rasierwasser genutzt werden.

CEWE Fotobuch Gutschein

Wer ist nicht stolz auf seine Erfolge? Mit einem CEWE Fotobuch können die Bildbeweise für das „Vorher“, das „Nachher“ und alles dazwischen eindrucksvoll präsentiert werden.

Toki Whisky aus The House of Suntory

Work (out) hard, party hard! An trainingsfreien Tagen kann man sich durchaus mal was gönnen, und zwar in Form des Toki Suntory Whisky, einem japanischen Blend mit komplexen Getreidearomen und frischer Note von grünem Apfel und Basilikum. Rezepttipp: Ein Highball-Glas, ein paar Eiswürfeln und Toki. Dazu Ginger Ale und mit frischen Ingwerstäbchen garnieren.

WIENER Lesestoff

„Fit mach mit“ – unser Chefredakteur zeigt im aktuellen Magazin W439 wie es geht. Einfach ein paar alte WIENER zusammensuchen und als Fitnessgerät verwenden!

Ob hierfür oder zum Schmökern – wir verstärken ihre Sammlung mit 3 Ausgaben aus der jüngeren Vergangenheit.

