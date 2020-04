HautpflegER Vol.2 – WIENER Care-Paket

Die Coronaplage kann einem schon mal die eine oder andere Sorgenfalte aufs Antlitz zaubern. Damit ihr am Ende der Ausgangsbeschränkung trotzdem wieder frisch wie der junge Morgen seid, haben wir für euch das „make your face great again”-Paket zusammengestellt und verlosen es an dieser Stelle an einen Glücklichen. Hier dreht sich alles um Haut- und Gesichtspflege.

Foto Header: Getty Images, Montage: Verlag

WIENER Lesestoff

Zuallererst, und damit euch nicht fad wird, schenken wir dem Gewinner direkt drei WIENER Print-Ausgaben. Wir wünschen viel Spaß beim Schmökern und wer weiß, vielleicht können wir euch sogar für ein Abo begeistern?

Barberians – Face Cream Moisturizer Plus

Diese Gesichtscreme dient vor allem der Feuchtigkeitspflege der Haut. Das Austrocknen wird verhindert, außerdem bietet die Creme Schutz vor strapaziösen Wettereinflüssen und der Faltenbildung. Erhältlich ist die Face Cream auf Zalando. So bewahrt ihr auch in Quarantäne zumindest äußerlich die Ruhe.

House 99 by David Beckham – Eye Balm Truly Brighter

Das ebenfalls auf Zalando erhältliche Augenpflegeprodukt des britischen Superstars ist mit Koffein und mineralischen Schimmerpartikeln angereichert und verleiht dem Mann von Welt so stets einen frischen Ausdruck. Spirulina- und Quinoa-Extrakte lassen die Augenpartie ausgeruht und jugendlich erstrahlen.

2 Unitouch Bad Boy Gesichtsmasken für Herren

Gesichtsmasken sind längst nichts mehr nur für Frauen. Besonders die innovativen und superschnellen Masken mit Bubble-Effekt von Bad Boy sind perfekt für ihn konzipiert. Einfach das Tuch auflegen und schon nach wenigen Minuten massieren und reinigen die wie von Zauberhand entstehenden Schaumblasen das Gesicht.

True North De-Stressed Milk 1.1

Die Reinigungsmilch von True North befreit das Gesicht nicht nur effektiv von Schmutz und Unreinheiten, sondern pflegt die Haut dabei gleichzeitig, ohne Feuchtigkeit zu entziehen. So seht ihr nach der Ausgangssperre noch knackiger aus als davor.

True North De-Stressed Tonic 1.2

Wer es wirklich ernst meint mit der Schönheit, der gönnt sich nach der Milch noch ein Tonic. Allerdings ohne Gin. Jenes von True North entfernt delikat die allerletzten Spuren von Unreinheiten und hydratisiert die Haut zusätzlich. Für die Innenseite des nunmehr schmucken Mannes darf es dann auch ein Tonic mit Gin sein.

Dr. Hauschka Duschcreme

Auch wenn die Motivation gering ist, selbst in der Quarantäne sollte man sich hin und wieder duschen. Mit der belebenden und pflegenden Duschcreme von Dr. Hauschka fühlt man sich danach nicht nur deutlich frischer, sondern versprüht auch einen spritzigen Duft nach Zitronen und Lemongrass.

Dr. Hauschka Gesichtstonikum

Ebenfalls von Dr. Hauschka, aber diesmal fürs Gesicht, ist das stärkende Gesichtstonikum, mit dem der Gentleman von heute seine Haut unterstützt und erfrischt. Wer sich tatsächlich noch rasiert, kann das Produkt auch als belebendes Rasierwasser verwenden.

Zadig & Voltaire This is him! Eau de Toilette

Auch wenn große Abenteuer momentan nicht ganz oben auf dem Programm stehen, mit „This is him!“ von Zadig & Voltaire zeigt Mann sich immer kraft- und stilvoll. Grapefruit, schwarzer Pfeffer, Vanille und Weihrauch sorgen auch im eigenen Wohnzimmer für den ganz großen Auftritt.

CEWE Fotobuch

In der Quarantäne haben wir alle viel Zeit zum Basteln. Damit das Fotoalbum mit den Erinnerungen aus dem letzten (im Sinne von unlängst, irgendwann dürfen wir sicher wieder wegfahren!) Urlaub richtig professionell wird, gestaltet man es bei CEWE Fotobuch.

>> Zur Übersicht über alle WIENER Care Pakete