Männerpflanze im WIENER W430 – Der Feigenbaum

Von Feigenblättern, einschlägigen Witzen und Selbstmördern. Und was hat es mit dem Friedhof für Wespen auf sich?

Text: Sandra Bachl

38-mal wird die Feige in der Bibel namentlich angeführt. Um zweideutiges Grinsen hervorzurufen, reicht im Normalfall aber die einmalige Erwähnung. Abgesehen von ihrer Fähigkeit, einschlägige Fantasien zu beflügeln, ist sie auch eine Zierde für Garten oder Terrasse. Sie hat große, sattgrüne Blätter und wächst breit­buschig etwa drei Meter hoch. Am wohlsten fühlt sie sich an einem sonnigen, geschützten Standort.

Sollte jemand im Frühling ­Blüten suchen, sucht er ver­gebens, da sie in den Frucht­ansätzen liegen. Als Einzige findet diese die Feigenwespe, die ihre Eier im Inneren ablegt und sie bestäubt. Letale Sache, dabei muss sie nämlich durch eine enge Röhre, verliert ihre Flügel, bleibt stecken und wird von Pflanzenenzymen verdaut. Während die Frucht reift, schlüpfen dann die Jungen, klettern voller Pollen hinaus und das Spiel beginnt von Neuem. Ein netter Botaniker erfand übrigens eine selbst­befruchtende Sorte, zum ­Wohle der lieben Wespe.

Feigen reifen ungefähr im August, enthalten viele Vitamine und sind in jedem Fall sehr gesund (auch ohne ver­daute Wespe). Feigenbäume sind die ältesten bekannten Nutzpflanzen und werden vorwiegend in der Türkei angebaut, wo aufgrund des Klimas drei Ernten pro Jahr möglich sind. Und weil die Pflanze schon so lange existiert, rankt sich um sie eine endlose Zahl an Mythen. Unter anderem soll Cicero kurzfristig ihre Beliebtheit gepusht haben: Er verbreitete die Story, dass sich seine bedauernswerte Frau in einem Feigenbaum erhängt habe. ­Woraufhin sich die Männer aus des Dichters Nachbarschaft um Stecklinge des nämlichen Baumes förmlich gerissen ­haben sollen.

Der Feigenbaum

Preis: ab 39 Euro

Verbrauch: ab 5 Liter

Leistung: je nach Standort 2 bis 5 Meter

Motor: Ficus carica

Treibstoff: normale Gartenerde

Extras: sehr pflegeleicht, wärmeliebend, ab minus 15 Grad Frostschäden