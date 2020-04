BruzzlER – WIENER Care-Paket

Daheimbleiben + Frühling = Outdoor-Fun! Auch wenn grad das Abtrainieren des Winterspecks oberste Prämisse hat, müssen die Genussmomente an der frischen Luft genützt werden – und die archaischen Triebe rund um Feuer und totes Tier sowieso. Männer, es heißt also ran an den Grill und trainieren für die Zeit nach der Ausgangsbeschränkung!

Der WIENER sorgt für die nötige Würze, Schärfe sowie das richtige Werkzeug!

Foto Header: Getty Images, Montage: Verlag

BBQUE Saucen

Gleich vier Sorten der authentischen BBQE Grillsaucen sorgen für die nötige Abwechslung, egal ob Rind, Schwein, Geflügel oder Fisch am Rost liegt: Chili & Kren, Bacon, Barbecue und Honig & Senf bieten für jeden Gaumen ein vorzügliches Geschmackserlebnis.

Develey Saucen

Der Saucen-König Develey aus Bayern ist nicht umsonst Lizenzhersteller diverser Saucen für den Burger-Giganten McDonald’s in Europa. Mit den klassischen Saucen Burger, Curry, Knoblauch und Süß-Sauer steckt in dem Paket ein solides Grundrüstzeug für allerlei Speisen.

Tabasco Sauce

Der Klassiker schlechthin. Seit 1868 sorgt die Rezeptur des Familienunternehmens McIlhenny Company of Avery Island, Louisiana für den exakt richtigen Pepp auf allen Gerichten. Die Mixtur aus Tabasco-Chilis, Essig und Salz in der ikonischen Flasche wurde oft kopiert, aber nie erreicht!

Tabasco Habanero Sauce

Eine beliebte Variation der klassischen Tabasco-Sauce, die statt den ursprünglichen Tabasco-Chilis die populären Habaneros verwendet. Dies schlägt sich auch im erhöhten Schärfegrad nieder – hier bearbeiten schon mehr als 7.000 Scoville statt 5.000 die Geschmacksnerven!

Mautner Markhof Estragon Senf

Der klassische „Schoafe“ aus dem österreichischen Traditionshaus. Ein Original, das hierzulande bei keiner Grillerei fehlen darf. In der praktischen 500g Stehtube ist man auch gerüstet, wenn künftig die halbe Verwandtschaft zum kollektiven Würstelwahnsinn einrauscht!

Mautner Markhof Kremser Senf

Der Kremser Senf, auch „Siaßer“ genannt, ist das Gegenstück zum Estragon-Senf und teilt das Land seit jeher in zwei Fraktionen – ähnlich wie die Wiener Urfrage „Rapid oder Austria“. We don’t judge, drückt euch auf den Tellerrand, was euch gefällt, Hauptsache es schmeckt!

Grillzange

Das unerlässliche Basis-Tool für den Grillmeister. Würstel, Geflügelteile, Steaks oder von uns aus auch Gemüsestücke hat man mit der Zange fest im Griff. Und es ist auch besser für das Grillgut, denn das Anstechen mit einer Gabel schadet dem Grillzeug und ist gemeinhin verpönt.

BBQUE Basecap

Ambitionierte Griller opfern sich für ihre Gäste auf. Nicht nur erdulden sie auch die sengende Hitze am Grillrost, sie stehen dabei auch noch meist in der prallen Sonne und riskieren dabei einen Sonnenstich! Aber dank der BBQUE Basecap sind die Chefs am Feuer nicht nur geschützt, sondern auch top gestylt!

BBQUE Bag

Ganz früher hätten sich unsere Urahnen sicher auch gefreut, wenn die Mammutteile schön bequem in der geräumigen Stoffbag von BBQUE heimbringen hätten können. Heute müssen wir zwar nicht mehr alles riskieren, um so ein Monster zur Strecke zu bringen, aber den Komfort gönnen wir uns auch auf dem Weg vom Fleischhauer oder Supermarkt.

Mautner Markhof Grillhandschuh

Wichtig, um zarte Männerhände zu schützen – schließlich kann die abendliche Nackenmassage des Partners nicht stattfinden, wenn die Finger voll mit Verbrennungen sind. Auch bei Schlechtwetter ist der Handschuh von Mautner Markhof ein wichtiges Accessoire, beispielsweise beim Kuchenbacken. Oder so.

Gutschein für ein CEWE Fotobuch

Die Stichflamme beim Anzünden, der perfekt erwischte Garpunkt vom Steak oder die peinlichen Momente beim Aprés-Grill nach einem Verdauungsschnäpschen zu viel – alles wird bildlich festgehalten. Und mit dem CEWE Fotobuch auch auf hochwertigem Papier für die Nachwelt verewigt.

WIENER Lesestoff

Ob dem Griller die nötige Luft zuwacheln (ob dem Gerät oder dem Master Of Ceremony: beides legitim) oder die Zeit bis zur Nahrungsaufnahme vertreiben – der WIENER kann beides. 3 Ausgaben gibt es zu gewinnen.

