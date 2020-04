KonfERenz – WIENER Care-Paket

Homeoffice feiert gerade erzwungenermaßen sein All-Time-High. Wir alle wissen mittlerweile, dass Social Distancing zu einer gewissen Faulheit in puncto Styling führt, doch mit unserem KonfERenz: „von Kopf bis Fuß auf Business eingestellt“-Paket seid ihr in Windeseile wieder total seriös, wenn die nächste Videokonferenz ansteht oder die Ausgangsbeschränkung doch wieder aufgehoben wird. Deshalb solltet ihr mitspielen und gewinnen!

Foto Header: Getty Images, Montage: Verlag

WIENER Lesestoff

Zuallererst, und damit euch nicht fad wird, schenken wir dem Gewinner direkt drei WIENER Print-Ausgaben. Wir wünschen viel Spaß beim Schmökern und wer weiß, vielleicht können wir euch sogar für ein Abo begeistern?

Socken von Burlington und Falke

Sind wir doch mal ehrlich, wer zieht sich für Videokonferenzen schon wirklich eine Hose an? Geschweige denn Schuhe. Fesche Socken machen sich trotzdem immer gut, auch wenn sie nur die Mitbewohner sehen. Und wenn wir alle dann wieder auf die Straße stürmen, dann könnt ihr die hochwertigen Socken von Burlington und Falke auch endlich ausführen.

Reno 50%-Gutschein

Falls doch mal eine Ganzkörpervideokonferenz ansteht oder ihr doch mal für einen unaufschiebbaren Business-Termin aus dem Haus müsst, dann kleidet ihr eure Füße mit dem Gutschein von Reno zum halben Preis doppelt so elegant ein. Dass der nur online gilt, sollte angesichts der derzeitigen Shoppinglage kein Problem darstellen.

Faber Castell Grip Edition All Black Geschenkset

Ein besonderes Schmankerl für alle leidenschaftlichen Handschriftler sind der Grip Füller und der Grip Kugelschreiber von Faber-Castell. In edlem Mattschwarz gehalten kommen die beiden Stücke in einem eleganten Metalletui daher und bestechen mit höchster Qualität und angenehmem Schreibkomfort.

Declaré Stress-Balance Global Protection Serum

Das Global Protection Serum von Declaré stärkt die Widerstandskraft der Haut und pflegt und schützt sie gleichzeitig. Das ist auch im Homeoffice wichtig, denn die permanente Strahlung künstlicher Quellen (ja, dazu gehört auch Afterwork-Netflix) tut der Haut auch nicht sooo gut.

La Biosthétique Homme: Eau de Toilette

Auch wenn man sich durch die Webcam (noch) nicht riechen kann, tut euch selbst und euren neuen Homeofficekollegen einen Gefallen und tragt einen Hauch dieses Eau de Toilettes von La Biosthétique auf. Warme, erdige Noten beruhigen die strapazierten Quarantäne-Nerven und frische Akzente lockern die Atmosphäre auf.

Dr. Hauschka Duschcreme

Auch wenn die Motivation gering ist, selbst in der Quarantäne sollte man sich hin und wieder duschen. Mit der belebenden und pflegenden Duschcreme von Dr. Hauschka fühlt man sich danach nicht nur deutlich frischer, sondern versprüht auch einen spritzigen Duft nach Zitronen und Lemongrass.

Dr. Hauschka Gesichtstonikum

Ebenfalls von Dr. Hauschka, aber diesmal fürs Gesicht, ist das stärkende Gesichtstonikum, mit dem der Gentleman von heute seine Haut unterstützt und erfrischt. Wer sich tatsächlich noch rasiert, kann das Produkt auch als belebendes Rasierwasser verwenden.

Haku Wodka von Suntory

Ist die Arbeit schließlich getan und man bewegt sich immerhin vom Schreibtisch zur Couch, ist der Haku Vodka von Suntory der ideale Feierabendbegleiter. Der einzigartige japanische Vodka wird zu 100 Prozent aus weißem Reis gewonnen und über Bambuskohle gefiltert. Dadurch ergibt sich ein unvergleichlich weicher und feiner Geschmack. Ein edler Tropfen für den weltoffenen Businessman!

>> Zur Übersicht über alle WIENER Care Pakete