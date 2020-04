UrlaubER – WIENER Care-Paket

Die Covid-19 bedingte Frühlingshaft schränkt unser Open-Air Feeling in diesem Jahr massiv ein. Um hier Abhilfe zu schaffen, haben wir das WIENER Care Paket für Pärchen im Home-Office Modus geschnürt. Glückliche Besitzer eines Gartens, einer Terrasse oder Balkons können sich damit die Arbeit versüßen. Die weniger Privilegierten setzen sich einfach vor das offene Fenster und atmen so die frische Frühlingsluft ein. Neugierig was ER und SIE im WIENER Care Paket finden können?

Foto Header: Getty Images, Montage: Verlag

WIENER Lesestoff

Am wichtigsten: Lesestoff, 3 WIENER Magazine, alles für ER, nach intensivem Studium kann man anschließend gern auf FB darüber dischgerieren.

STOP THE WATER WHILE USING ME! Duschgel

In Zeiten des Home-Office kommt die Körperpflege hin und wieder zu kurz. Hier wirkt man mit dem STOP THE WATER WHILE USING ME! Duschgel für Männer von Zalando entgegen. Dabei handelt es sich um ein veganes Duschgel, das zart nach Salbei und Zedernholz duftet. Beim Ein-Shampoonieren darf das Wasser abgedreht werden.

Shiseido Men Total Revitalizer Cream

Und wenn schon das volle Pflege Programm gefahren wird kann man die Total Revitalizer Cream, 50 ml mit Total Age Defense Effekt von Shiseido Men sanft am Antlitz applizieren. Der Marine Protein Complex strafft und mindert das Erschlaffen der Gesichtszüge.

Shiseido Expert Sun Protector Face Cream SPF 50+

Sollte man doch dem einen oder anderen Sonnenstrahl ausgesetzt sein, empfiehlt es sich die Shiseido Expert Sun Protector Face Cream, 50 ml, SPF 50+ anzuwenden. Die leistungsstarke Sonnencreme intensiviert auf Grund des SynchroShield™ den Schutz bei Hitze, Schweiß und Kontakt mit Wasser. Sie zieht besonders rasch ein.

2 LeStoff Badetücher

Das Sonnenbad am Balkon genießt man vorzugsweise auf einem Hamamtuch von LeStoff – The Smater Towel (100×180 cm). Die Tücher bestehen aus 100% Baumwolle, sind saugstark und schnell trocknend. Die multifunktionellen Tücher finden in jeder Tasche Platz.

Louis Widmer Sun Protection LSF50

Aber auch unsere Leserinnen sollten die Sonne (selbst am Fenster) nicht unterschätzen. Dafür findet sich im WIENER Care Paket die Louis Widmer Sun Protection Face Creme, 50 ml, LSF 50. Sie wurde speziell für sensible Haut und die empfindliche Augenpartie entwickelt. Sie wirkt gegen Falten, pflegt und befeuchtet.

Afrodita Nourish Gold Body Milk

Nach dem Sonnenbad kommt die Afrodita Nourish Gold Body Milk, 250 ml, zum Einsatz. Sie nährt die strapazierte Haut mit „goldenem“ Jojobaöl, Kakao- und Karitèbutter. Die reichhaltige antioxidative Pflege stärkt die natürliche Schutzfunktion insbesondere von sehr trockener Haut.

Dr. Hauschka Duschcreme

Speziell im Home Office ist es wichtig, den Tag topmotiviert zu beginnen. Dazu bietet sich die Dr. Hauschka Duschcreme, 150 ml, aus natürlichen ätherischen Ölen fantastisch an – für ER und SIE. Milde pflanzliche Tenside reinigen außerordentlich sanft – der raffinierte Duft von Zitrone und Lemongrass verströmt prickelnde Frische.

gloryfy Sonnenbrille

Selbst beim Home Office auf der Terrasse könnte man von der Sonne geblendet werden. Hier kommen die ultra-stylishen Shades von gloryfy, St. Pauli Clear, ins Spiel. High-tech und hochspezialisiertes Know-How stecken in jeder gloryfy unbreakable Sonnenbrille. Jede Brille ist ein Unikat und „Made in Austria with Love!“

2 Reno 50%-Gutscheine

Für den Fall, dass wir wieder mal per pedes unterwegs sein sollten, finden sich im WIENER Care Paket auch zwei Gutscheine – 50% von RENO, die ausschließlich im Onlineshop gültig sind. Für die Zeit in der wir die Hauspatscherl gegen Outdoor-Schuhwerk eintauschen werden.

CEWE Fotobuch

Damit wir uns an die Zeit der „Corona Plage“ auch später noch erinnern können legen wir ins WIENER Care Paket noch einen Gutschein für eine CEWE Fotobuch bei. Bestens geeignet für die vielen Selfies und die Erinnerung wie es im Frühling 2020 am Balkon war.

Havana Club 7yrs

Um den Rest der Ausgangsbeschränkung mit der nur uns Österreichern eigenen unendlichen Leichtigkeit des Seins zu bewältigen, fügen wir eine Flasche Havana Club 7yrs bei. Eignet sich hervorragend zum puren Genuss, on the rocks oder als Cuba Libre. (Viel Cuba, wenig Libre!)

>> Zur Übersicht über alle WIENER Care Pakete