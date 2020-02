Wieso heißt Trump Trump?

Donald Trump. Zwei Worte, die eine überwältigende Reaktion im denkenden Menschen auslösen. Mr President himself denkt sicher, dass sein Name von „trump“ wie „Trumpf“ kommt. Wir aber wissen, dass dem nicht so ist.

Text: Jakob Stantejsky / Foto: Getty Images

Nein, auch die „trumpet“ hat dem deutschstämmigen Amerikaner seinen Namen nicht gegeben – auch wenn es durchaus zu seinem penetranten Getröte passen würde. Tatsächlich, so vermuten wir, stammt Donald J.’s Nachname vom englischen Wort „trumpery“ ab. Hierbei handelt es sich um ein veraltetes Vokabel, das heute kaum noch wer benutzt. Seine Bedeutung ist aber umso aktueller: Merriam-Webster definiert trumpery als „worthless nonsense“. Als das Wort im 15. Jahrhundert erstmals in England verwendet wurde, war damit auch „Täuschung“ und „Betrug“ gemeint. Die Faust passt hier schon beinahe zu perfekt aufs Auge, nicht wahr?

Seinen Ursprung hat das Wort übrigens als „tromper“ im Französischen, von wo aus es im Mittelalter über den Ärmelkanal schwappte. Aber es wird noch schöner! Denn da wäre auch noch die Redewendung „to trump up“, was so viel heißt wie „etwas zusammenbrauen, mit der Absicht zu täuschen“. Wer weiß, vielleicht waren die Vorfahren von Mr Donald J. Trump schon ziemliche Hallodris und haben dementsprechend einen Familiennamen verpasst bekommen. Wir werden es nie wissen. Behaupten können wir es trotzdem. Selbst wenn es sich dabei garantiert um fake news handelt. Sad!