Pet Shop Boys – Greatest Hits Live

Die Pet Shop Boys, mittlerweile auch schon etwas dem Knabenalter entwachsen, sind seit Jahrzehnten eine fixe Größe im Elektropop. Der WIENER ist stolz, das Duo im Rahmen ihrer aktuellen Tour im Gasometer präsentieren zu dürfen. Zu diesem Anlass verlosen wir auch gleich zwei fette Fanpackages mit CDs, Plakaten und Tickets für die Show

Foto Header: Phil Fisk

„Dreamworld – The Greatest Hits Live“ heißt die Tour, die am 1. Mai 2020 in Berlin beginnt und am 12. 05. im Wiener Gasometer Halt macht. Auf die Besucher wartet ein Abend mit den klassischen Pet-Shop-Boys-Hymnen, Electropop vom Feinsten und Hits aus über 35 Jahren. Die Zahlen sprechen für sich: Neil Tennant und Chris Lowe konnten bisher vier Nummer-eins-Hits im UK und eine Nummer eins in den USA verzeichnen, weltweit über 50 Millionen Tonträger absetzen und unzählige Preise ­einheimsen – all das macht sie zum erfolgreichsten Duo der britischen Musikgeschichte. Auch die Zusammenarbeit mit Giganten wie Liza Minelli oder David Bowie trug immer die unverkennbare Handschrift der beiden, die passenderweise auch im Jänner ihr neues Studioalbum „Hotspot“ veröffentlichen – wie schon die beiden Vorgänger „Electric“ und „Super“ wieder von Stuart Price produziert.

Für alle Fans, die sich jetzt schon die Haxen ausfreuen, verlosen wir nun zwei Fanpakete. Drin sind nicht nur jeweils zwei Stehplatzkarten für die Show im Gasometer, sondern auch noch je ein Original-Plakat zur Wien-Show der aktuellen Tour und je einmal das aktuelle Album „Hotspot“. Ein Angebot, das kein Pet Shop Boys-Fan ablehnen könnte, vor allem, weil es euch ja rein gar nichts kostet. Klickt einfach auf den Link unten und nehmt am Gewinnspiel teil!

Pet Shop Boys, Dreamworld – The Greatest Hits Live, Gasometer Wien 12. 05., Tickets und Info: oeticket.com