Das große Falco Tribute im U4

Falco ist und bleibt auch 22 Jahre nach seinem Tod einer der allergrößten Musiker dieses Landes. Die Goldfisch‘ lassen den Falken am 20. und 21. 2. 2020 hoch leben – rund um Falcos Geburtstag (* 19. Februar 1957) kommt die wohl prominenteste All-Star-Band des Landes erneut zusammen, um traditionell im Wiener U4 aufzugeigen. Und wir verlosen dafür 6×2 Eintrittskarten an dieser Stelle!

Jedes Jahr treffen sich die Goldfisch‘, bestehend aus Mitgliedern der original Falco-Band und einer handverlesenen Auswahl der besten heimischen Interpreten. In der Wiener Kultlocation U4 verbeugt man sich mit einer emotionalen Tribute-Show vor dem Ausnahmekünstler, der auch über zwei Jahrzehnte nach seinem Tod die Menschen immer noch berührt und dessen Lieder immer noch waschechte Megahits sind.

© Conny de Beauclair

“Im U4 geig’n die Goldfisch‘ – der Hansi längst am sicheren Land…. ́ – Wir spielen weiter“, verspricht das musikalische Mastermind Thomas Rabitsch. Einmal im Jahr bringen die zahlreichen Ausnahmekünstler die Donau außer Rand und Band und das sollte man auf keinen Fall versäumen. Die Goldfisch‘ Konzerte sind legendär und somit immer ein absoluter Pflichttermin – nicht nur für Falco Fans.

Stars wie Roman Gregory, Der Nino aus Wien, Georgij Makazaria, Skero, Edita Malovčić, Johannes Krisch, Tini Kainrath und Andie Gabauer lassen an den zwei Abenden die Wände des U4 erbeben und holen die einzigartige Musik des Falken auf spektakuläre Art und Weise ins Hier und Jetzt. Besonders am 20.02. steht die gesamte Nacht ganz im Zeichen des Falken mit großer Falco-Party im Anschluss an das Goldfisch‘ Konzert. Am 21. folgt das klassische Addicted to Rock auf das Konzert, allerdings mit starkem Falco-Einschlag. Am gescheitesten ist sowieso, man kommt an beiden Tagen. Finden wir halt, weil leiwander werden die Parties 2020 so oder so kaum noch.

Wenn ihr selbst also auch live dabei sein wollt, nehmt einfach an unserem Gewinnspiel teil und gewinnt 6×2 Tickets für die große Show. Klickt auf den Link unten und schon geht es los!

Hard Facts:

20.02.20: Goldfisch‘ Konzert – anschließend Falco-Clubbing, 19:00h

21.02.20: Goldfisch‘ Konzert – anschließend Addicted to Rock meets Falco, 19:00h U4 Diskothek, Schönbrunner Straße 222, 1120 Wien

Tickets auf: https://www.u4.at/falco sowie oeticket.at Eintritt: ab 35,- Euro