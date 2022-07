ORGANICS Sky Garden: Drinks und Genuss über den Dächern von WIEN

Nach dem Erfolg der letzten drei ­Jahre kehrt ­The ORGANICS Sky Garden, die angesagte Pop-Up- Location, heuer ­bereits zum vierten Mal zurück ins Herz Wiens. Gemeinsam mit ­Joachim Bankel und seinem Team verwandelt The ORGANICS by Red Bull die Dachter­rasse der HYPO NÖ Landes­­bank in eine Oase mit entspannter Atmosphäre und ­einem wunderbar reichhaltigen Angebot an erfrischenden Drinks.

Egal ob untertags, zum Relaxen nach einer Shoppingtour, als Afterwork-Treffpunkt oder als Einstieg in den Abend, The ORGANICS Sky Garden ist der Wiener Hotspot des Sommers.

The ORGANICS Sky Garden Wien noch bis 31. August 2022



Eingebettet in die Skyline am Hohen Markt, auf knapp 400 Quadratmetern Fläche erscheint The ORGANICS Sky Garden heuer in neuem Gewand. Ein gekonntes Design-Refreshment und die Offenheit des Gastbereiches komplettieren den atemberaubenden Ausblick über die Wiener Innenstadt inklusive Stephansdom. Das gut eingespielte Bar-Team serviert weltmeisterliche Kreationen, Klassiker der Bar-Szene und trendige Spritz-Varianten. Eine Variation an Bowls by NANA7 runden das kulinarische Angebot ab und machen The ORGANICS Sky Garden perfekt für Afterwork-­Treffen und genussvolle Sommerabende. Hospitality in Perfektion sorgt für ein einzigartiges Genusserlebnis bei gewohnt hohem ­Qualitätsanspruch.

Die ORGANICS Cocktails





Orange Spritz:

● 2cl Lillet blanc

● 1cl Prosecco

● ORGANICS Black Orange





Limoncello Spritz:

● 1cl Limoncello

● 5cl Prosecco

● ORGANICS Bitter Lemon





Very Berry:

● 4cl Lillet rosé

● ORGANICS Purple Berry



ORGANGICS SKY GARDEN

Clubgastronom Joachim Bankel: „Ich und mein Team freuen uns, dieses Jahr erneut ein fulminantes The ORGANICS Sky Garden Lebensgefühl bieten zu können. Da heißt es dann hinein in den Lift und ab auf die schönste Dachterasse Wiens! Denn nur hier kann man die Brise der Leichtigkeit mit erfrischenden ORGANICS Cocktails ­genießen!“

Seit dem 19. Mai 2022 stehen die Türen des The ORGANICS Sky ­Garden Wien in der Wipplinger­straße 2 für alle Gäste wieder offen. Geöffnet bleibt die Pop-­Up-Loca­tion bis zum 31. August.

The ORGANICS by Red Bull ist eine Premium-Produktlinie mit Bio-Erfrischungsgetränken, die mit Simply Cola, Bitter Lemon, Ginger Ale, Tonic Water, Viva Mate, Black Orange, Purple Berry und Ginger Beer mittlerweile acht Sorten umfasst. ­Neben der klassischen 250ml Dose präsentiert sich The ORGANICS by Red Bull auch im Flaschendesign für die Gastronomie.

The ORGANICS by Red Bull gibt’s in 8 erfrischenden Sorten.



The ORGANICS by Red Bull

Die elegante Haptik und Optik sind ein modernes Update klassischer Limonadenflaschen und punkten auch durch ihre ausdruckstarken Farben. Auf dem Regal, oder in einem Kühlregal/-schrank mit Glastür aufgestellt, fangen die spritzigen Getränke in den durchsichtigen Glasflaschen das Licht perfekt ein. Durch ihre einzigartige Optik unterscheiden sich die kohlensäurehaltigen Getränke von ­The ORGANICS by Red Bull ganz klar von der legendären Red Bull Energy Drink Produktlinie.

The ORGANICS by Red Bull bietet seinen Kunden eine erfrischende und bio-zertifizierte Alternative zu traditionellen Erfrischungsgetränken. Hergestellt werden Simply Cola, Bitter Lemon, Ginger Ale, Tonic Water, Viva Mate, Black Orange, Purple Berry und Ginger Beer ausschließlich mit Zutaten aus 100 % natürlicher Herkunft.

→ Weitere Informationen finden Sie unter organicsbyredbull.com