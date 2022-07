Die Eier kleben an den Schenkeln und die Schweißflecken riechen wie die U6 in der Rush Hour. Es ist Sommer. Also raus aus der Höhle und Spaß haben. Wir haben die heißesten Tipps für den coolsten Männersommer. Ein Sommer in Wien!

Redaktion & Text: Maximilian Barcelli, ­Jakob Stantejsky

… was tun im männersommer 2022 ?!

1] UNGLÜCKLICH SINGLE

Date im Streichelzoo am Cobenzl

Was zieht bei den Mädels besser als herzige Viecherln, die man füttern und streicheln darf? Richtig, nix. Deshalb rauf auf den Cobenzl und wenn du gefällst, kann man das Date ja bei einem Heurigen am Fuße des Berges fortsetzen.

Ein echtes Blind Date

Du hast genug von unserer oberflächlichen Gesellschaft? Dann triff dich auf ein Blind Date bei „­Dialog im Dunkeln“. An bestimmten Terminen wird sogar Dinner in the Dark angeboten. Wenn es hier funkt, dann garantiert wegen der inneren Werte.

Fischen und Tinder

Nichts turnt Mädels so an, wie das Profilbild eines Mannes, auf dem er sich mit einem eben geangelten 20-Kilo-Trumm von Hecht zeigt. Also ab zum Teich!

2] GLÜCKLICH SINGLE

Bier + Einsamkeit

Die Frauen und überhaupt die ­ganze Welt können dir gestohlen bleiben? Dann ein paar Sechzehnerblech besorgen, ab in die Kühltasche damit und mit der Luft­matratze auf der alten Donau treiben lassen.

Chillen im Park

Wien hat viele schöne Parks. Das ist kein Geheimnis, deshalb kannst du dort auch massig Leute in Feier­laune treffen. Also nimm ein paar Getränke mit und hock dich dazu!

Grillen auf der Insel

Schnapp dir deine Boys und fahrt auf die Insel Tierleichen ver­bren­nen.

Ein paar Würstel zur Vor­speise, ein saftiges Steak als Hauptgang, selbstverständlich flankiert vom sogenannten Beilagen-Kotelett – delicious! Empfohlene Wein­be­gleitung: BIER.

3] UNGLÜCKLICH VERGEBEN

FKK mit Fernglas

Der immer gleiche Anblick deiner „Oiden” wird fad? Dann verkriech dich in der Lobau mit einem Fernglas in einem Busch und bespann die FKKler. Moralisch verwerflich?

Klar, aber besser als Fremdgehen.

Vielleicht.

Na ja.

Schießstand

Rund 94 Prozent der registrierten Waffen in Österreich gehören Männern (Stand: 2018). Wenn du also Abstand von deiner Liebsten brauchst: am Schießstand ist sie statistisch betrachtet nicht. Dort kannst du dann inneren Frieden in einer 9-Millimeter-Patrone suchen, die mit über 400 km/h durch den Lauf einer Glock 17 rauscht.

Ein Sportcabrio mieten

Sie hasst es, weil es ihre Frisur ­zerstört. Also kommt sie nicht mit. Weshalb du trotz des orkanähnlichen Fahrtwindes und kreischenden Zehnzylinder-Sounds die Ruhe deines Lebens hast.

4] GLÜCKLICH VERGEBEN

Was sie will

Um es mit den Worten des geschätzten Kollegen Manfred Sax auszudrücken: Sie ist die Göttin. Also mach im Sommer und den ­anderen Jahreszeiten auch das, was sie happy macht.