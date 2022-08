Ein Jahr Galerie Soldo – DIE ZWEITE

Im Jahre 2021 eröffnete die Galerie SOLDO mit „Der Ersten“ von Lukas Soldo ihre Räumlichkeiten, seither ist die Galerie auf der Wieden ein Fixpunkt in der Kunst- und Kulturszene. Nun folgt die zweite Ausstellung des Künstlers.

Lukas Dominik Petar Soldo, mittlerweile ordentlicher Student an der Meisterklasse für Abstrakte Malerei (unter Michaela Eichwald & Thomas Winkler) an der Akademie der Bildenden, zeigt neue Werke – in allen vier Galerieräumen.

… ein jahr später bringt Universal-Unikum, Mario Antonio Soldo bereits die zweite Ausstellung des LDPS auf die Bühne seiner eigenen Galerie. Anschaun ist angesagt!



Zur Ein-Jahres-Feier und zur „DIE ZWEITE“ von LDPS lädt der Galerist Mario Antonio Soldo in sein Haus an der Wieden! Für expressive Kunst, extravagante Empfänge durch den Hausherrn selbst und auch für sonstige Überraschungen ist gesorgt, schließlich weiß man nie, was man bekommt, wenn ein Mario Soldo dahintersteckt.