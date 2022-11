Ganz Wien ist Vorfreude auf den limitierten Monkey 47 Distiller’s Cut 2022! Am Montag startet der heiß umkämpfte Drop Sale. Die 47 Affen sind los!

Nur einmal im Jahr destilliert Monkey 47 einen einzigartigen Cut als streng limitierte Edition, der die Herzen der Barkeeper und Gin-Enthusiasten höherschlagen lässt. Dann bekommt der Schwarzwald Dry Gin nämlich eine 48. Ingredienz. Welche Zutat es dieses Mal in die Flasche geschafft hat, wird beim offiziellen „Drop Sale“ am 14. November in einer der derzeit angesagtesten Speakeasy Bar gelüftet. Nur soviel sei verraten: der WIENER durfte ihn schon vorab probieren und er ist wieder mal hervorragend gelungen!

47 Flaschen des edlen Destillats gibt es insgesamt in Österreich zu kaufen. Sie sind ab 17:47 Uhr nach dem first come, first serve Prinzip im Fitzcarraldo von Sammy Walfisch und Hank Ge zu erwerben.

Ganz im Zeichen der affigen Limited Edition werden Shots aus dem neuesten Cut sowie die Monkey 47 Signature Drinks serviert. Für den perfect serve sorgen Moritz Niederstrasser, seines Zeichen Barchef in der Neue Hoheit Brasserie & Bar im kürzlich eröffneten Rosewood Vienna, und das Team der Fitzcarraldo Bar.

Die 47 Affen sind los!

Was: Drop Sale Monkey 47 Distiller’s Cut 2022

Wann: Montag, 14. November, Einlass 17:47 Uhr

Wo: Fitzcarraldo Speakeasy Bar, Neubaugasse 38/1, 1070 Wien

Alle Details unter www.monkey47.com und www.fitzcarraldo-bar.com