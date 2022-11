PUTTIN‘ ON THE RITZ – Dessous mit Doris

Come, let’s mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts … Puttin’ on the ritz.

Der Begriff bezieht sich auf ­luxuriöse Unterkünfte, wir vom WIENER dehnen ihn auf Lingerie von Aubade Paris, edle Schmuckstücke von Karo Rainer sowie Renésim und natürlich eine schöne Frau in einer Robe von ­Katharina Reuschel – Viennese Couture aus. Means: Wir bleiben ­hauptsächlich bei Luxus „made in the Alpenrepublik“.

Fotografin: Ksenia Kogler

Hair & Make Up: Mila Gulian

Produktion & Styling: Alex Pisecker

Model: Doris Kemptner

Location: The Ritz Carlton Vienna, Schubert­ring 5-7, 1010 Wien, ritzcarlton.com

Katharina Reuschel – Viennese Couture: Ballkleid, „Aurora“, nach Maß ab 4200 Euro, Abendtäschchen, „Golden Balls“, 290 Euro, katharinareuschel.com, Karo Rainer Master Goldsmith: Sammelringe: 18 Karat Gelbgold, australische Südseeperle, Topas, Citrin, Ring: „Pebble“ 18 Karat Gelbgold, Lemoncitrin, Halsketten: 18 Karat Gelbgold, Edel- und Halbedelsteine, Diamantarmband: 18 Karat Rotgold mit Champagner Diamanten, alles handgefertigt, alle Preise auf Anfrage, karo.rainer.gold

Aubade: Push Up, Velvet Memories, 115 Euro, Slip St. Tropez, Velvet Memories, 75 Euro, beides aubade-shop.com, Palmers: Stay Up, Lace Comfort, 19,99 Euro, palmers.at, Nagellack: Essie, „Gel Couture“, 12,99 Euro, essie.de, Renésim: Ohrhänger: „Grand Bellis“, von Sophie Bille Brahe, 18 Karat Gelbgold, Süßwasserperlen, 3500 Euro, Kette: „Lune Perle“, von Sophie Bille Brahe, 18 Karat Gelbgold, Süßwasserperlen, 1150 Euro, Kette: „Perle Simple“, von Sophie Bille Brahe, 18 Karat Gelbgold, Süßwasserperlen, 950 Euro, Ring: „Mantua“, Diamant 1 Karat, Farbe D, lupenrein, 35300 Euro, alles renesim.com

Aubade: Push Up, Sensory Illusion, 139 Euro, Taillengürtel, Sensory Illusion, 139 Euro, Slip, Sensory Illusion, 70 Euro, alles aubade-shop.com, Renésim: „Rocks Collection, Mountain“, Ring: 18 Karat Gelbgold, Blautopas Polsterschliff, 1749 Euro, Ring: 18 Karat Gelbgold, Morganit Polsterschliff, 2649 Euro, „Rocks Collection“ Ring: 18 Karat Roségold, Amethyst, Seitenbrillanten, 3790 Euro, Ring: 18 Karat Roségold, Rubellit, Seitenbrillanten, 10690 Euro, Ohrringe: „Rocks Blue Mountain“ 18 Karat Weißgold, Saphir, Blau-topas, 9800 Euro, alles renesim.com

Aubade: Bralette, Softessence, 110 Euro, Slip, Softessence, 69 Euro, beides aubade-shop.com, Renésim: Knotenring: Diamanten in 18 Karat Weißgold, besetzt mit Brillanten insgesamt 1,04 Karat, Farbe G, Reinheit VS, 3890 Euro, Ring: „Diamond Snow Ring 77 Diamanten“, 18 Karat Weißgold, 1 Karat Brillant, 76 Brillanten à 0,03 Karat Farbe G, Reinheit VS, 18990 Euro, Tennisarmband: 18 Karat Weißgold, Brillanten insgesamt 5,38 Karat, Farbe G, Reinheit VS, 17900 Euro, Tenniscollier: 18 Karat Weißgold, Brillanten à 0,15 Karat , Farbe G, Reinheit SI, 31990 Euro, alles renesim.com

Karo Rainer Master Goldsmith: Halsketten: „Rainbow“, variabel tragbar, Sterlingsilber und Halbedelsteine, Ring: „Whirlwind, Sterlingsilber, Lemoncitrin, orange Saphire, Ringe: „Croc“ + „Moon“, 18 Karat Weißgold, Mondstein, Diamanten, Armbänder: 18 Karat Weißgold, Edel- und Halbedelsteine, alles handgefertigt, alle Preise auf Anfrage, karo.rainer.gold

Aubade: Push Up, Rosessence, 115 Euro, Slip, Rosessence, 55 Euro, beides aubade-shop.com, Palmers: Stay Up Simply Nude 8, 14,99 Euro, palmers.at, Stiefel, Raid, P.a.A, zalando.at, Karo Rainer Master Goldsmith: Armband: „Croc“, Bronze, Diamanten, wechselbares Lederarmband, Diamantarmband: 18 Karat Rotgold mit Champagner Diamanten und wechselbares Lederband, Halsketten: 18 Karat Gelbgold, Edel- und Halbedelsteine, Ring: „Pebble“, 18 Karat Weissgold mit Topas, Saphire, Tsavorit, alles handgefertigt, alle Preise auf Anfrage, karo.rainer.gold