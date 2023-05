100 Jahre INGE MORATH – Eine Hommage

Am 27. Mai 2023 wäre die Fotografin Inge Morath 100 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass richtet die Versicherungskam­mer Kulturstiftung eine Retrospektive aus – ein Begleitbuch dazu gibt es natürlich auch.

1958. Inge Morath

Seit kurz vor Weihnachten ist die Ausstellung im Kunstfoyer der Versicherungskammer Kulturstiftung in München zu bestaunen und bleibt dort bis April dieses Jahres auch noch. Danach ist eine große internationale Tournee geplant, Termine stehen noch nicht fest.

USA. New York City. 1957.

Aber egal ob ­Wiener oder New Yorker, die Hommage an Inge ­Morath in Buchform kann sich jeder nach Hause holen. Das großformatige Werk beinhaltet aber nicht nur zahlreiche Fotogra­fien der ikonischen Künstlerin, sondern auch eine autobiografische Rede ­Moraths, die sie 1994 in Berlin hielt. Tochter ­Rebecca Miller steuert außerdem ein Vorwort bei, das Buch ist zweisprachig in ­Englisch/Deutsch ­gehalten.

Die gebürtige Graze­rin wurde 1955 als allererste Frau Vollmitglied der legendären Fotoagentur

Magnum Photos. (Im Bild Marylin Monroe)



Inge Morath selbst war eine ­schillernde Figur, deren Leben und Werk auch locker mehrere ­Bücher füllen könnte. Die gebürtige Graze­rin wurde 1955 als allererste Frau Vollmitglied der legendären Fotoagentur Magnum Photos. Zu ihren Werken zählen zahllose ­Porträts und Reportagen, bei denen sie viele ikonische Per­sönlichkeiten mit ihrer Kamera für die Ewigkeit festhielt. Für Freunde der Fotografie sind sowohl Ausstellung als auch Buch zweifellos ein Muss.

● Inge Morath. Hommage. Hrsg. von Isabel Siben und Anna Patricia-Kahn, erschienen bei Schirmer/Mosel, Preis: 59,70 €