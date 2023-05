LIOR RAZ – Arnolds Bodyguard startet durch

Er war israelischer Geheimagent und ist heute Star des weltweit preisgekrönten Serien-Hits Fauda, der auch in arabischen Ländern Spitzenquoten erzielt. In der neuen Liste der einflussreichsten Israelis wird Lior Raz hinter Premier Netanyahu auf Platz 2 eingestuft. Nicht schlecht für einen Ex-Militär, der einst als Arnold Schwarzeneggers Bodyguard erstmals Hollywood-Luft schnupperte.

Es war makaber, als vergangenen Jänner die vierte Staffel des israelischen Serien-Hits Fauda auf Netflix startete. Episode 1 beginnt mit einem Einsatz der Mista’arvim, Antiterror-Einheit der israelischen Armee, in der palästinensischen Stadt Jenin. Anders gesagt: ein Blutbad mit mehreren Toten. Wenige Tage später fiel die israelische Armee tatsächlich in Jenin ein, Fazit: Blutbad mit 9 Toten. Fauda, arabisches Wort für „Chaos“, macht es oft schwer, zwischen Fiktion und Realität zu unterscheiden. Nicht ohne Ironie dann, dass sich der israelische Welterfolg auch in Saudi Arabien und sogar im deklarierten Feindesland Libanon auf Platz 1 der Streaming-Charts etablierte. Tenor aus ­Libanon dazu: „Wir hassen es, dass wir Fauda lieben.“ (1) Wie es eben ist, wenn ausgerechnet ein brutaler Thriller zustande bringt, was keinen Politiker der betrof­fe­nen Länder mehr interessiert: einen Dialog (immerhin: Saudis und Israelis reden wieder miteinander).

Niemand bestreitet, dass Fauda, die Story des Kom­mandosoldaten Doron Kavillio und seiner undercover in arabischen Orten aktiven Einheit authentisch ist. Die Kamera fängt nicht nur die Terror- und Antiterror-Actions ein. Erzählt wird auch, was in den Familien der Protagonisten – der israelischen wie der palästinensischen – abgeht, wenn der Tod praktisch neben dir schläft.

Hauptverantwortlich dafür ist der Israeli Lior Raz (51), Sohn eines irakischen Vaters und einer algerischen Mutter. Aufgewachsen in der (laut UNO illegalen) Siedlung Ma’ale Adumim im Westjordanland, hatte er von klein auf auch arabische Freunde. Mit 18 startete er seinen (3-jährigen) Militärdienst als, ja, Soldat der Antiterror-Einheit Sayeret Duvdevan. Aber dass aus einem Elitesoldaten ein Schauspieler und Drehbuchschreiber wurde, hatte nicht wenig mit einem steirischen Superstar zu tun. 1993 zog Raz in die USA und wurde von Arnold Schwarzenegger als Bodyguard engagiert. Ein Job, der ihn inspirierte, gestand er dem Tagblatt Israel Hayom: „Es war unglaublich glamourös, jetzt plötzlich der Wachhund von Schwarzenegger und seiner Gattin (Maria Shriver, Anm.) zu sein.“ Nach Rückkehr in seine Heimat studierte er Drama in Tel Aviv. Und so begann der Welterfolg von heute. Lior Raz ist Doron Kavillio, ein Testosteron-strotzender und von Post-traumatischem Stress geschüttelter Antiheld für die schmutzigen Jobs. Wie stark Fauda im israelischen Bewusstsein verankert ist, macht die aktuelle Liste der „Top Israelis to watch in 2023“ (2) transparent. Dort ist Raz auf Platz 2 zu finden, gleich hinter Premierminister Benjamin Netanyahu, aber vor all jenen hartgesottenen Politikern Marke Itamar Ben Gvir (Minister für Nationale Sicherheit), die dafür sorgen, dass Fauda nichts anderes schildert als die triste Realität.