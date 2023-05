Kitzästhetik – Männerfreundlich

… das ist man, im A-Rosa Kitzbühel. In dessen Spa, es nennt sich charmant Spa-Rosa, man ab sofort gegen Body-Shaming mit Body-Shaping vorgeht. „kitzaesthetic“ unter der Leitung der Ärztin Dr. Sarina Ager und dem Unternehmer Wolfgang Ager im A-Rosa Spa machts möglich.

Unsere Welt ist ultra schnell und nicht jeder Mann hat Zeit sich Stunden um Stunden im Fitness Studio mit ermüdenden Work Outs zu schinden. Der Weg zum gestählten Körper kann auch durch andere Methoden zurück gelegt werden. Die Lösung nennt sich EMSculpt Neo. „kitzaesthetic“ Gründerin Dr. Sarina Ager erklärt das in kurzen verständlichen Worten folgendermaßen: „Es handelt sich um eine medizinische, nicht invasive (= in den Körper oder Zellen eindringende) und schmerzfreie Behandlung zur Körperformung, die zwei Verfahren hochwirksam kombiniert. In einer rund 30-minütigen Anwendung werden Fettpolster durch Radiofrequenz gezielt abgebaut und zeitgleich Muskeln mittels elektromagnetischer Wellen aufgebaut. Durch die elektromagnetischen Impulse werden supramaximale (= Belastungsintensität, die über der persönlich zu erreichenden maximalen Intensität liegt) Kontraktionen ausgelöst, die den Muskel größtmöglich belasten. Ideal für Menschen, die ihren Körper straffen und formen möchten und die Fettpölsterchen weder durch Diät noch Sport loswerden.

Hollywood Stars wenden diese Behandlungen regelmäßig an, die übrigens auch optimal nach einer Geburt wirkt, da sie zwei Verfahren, nämlich den Muskelaufbau bei gleichzeitigem Fettabbau ermöglicht. Mit dem 5* Resort A-Rosa fand „kitzaesthetic“ auch die optimale Location um Bodyforming Behandlungen zeitsparend und vor allem wirksam in angenehmer Spa Atmosphäre mit dem EMSculpt Neo durchzuführen.

Die elektromagnetischen Impulse, die die bereits erwähnten supramaximalen Kontraktionen hervorrufen, belasten den Muskel außergewöhnlich intensiv. In einer Sitzung sind bis zu 20.000 Kontraktionen möglich – vergleichbar mit 20.000 Sit-ups für den Bauch oder 20.000 Kniebeugen für die Körpermitte. Diese außergewöhnliche Effizienz beeindruckt auch Profi Sportler, da Muskelmasse ganz gezielt aufgebaut wird.

Da es sich um keine Operation handelt, sondern lediglich die Fixierung der Behandlungsinstrumente mittels eines elastischen Gurtes um die ausgewählte Körperstelle, das kann Bauch, Beine, Po, Oberschenkel, Waden oder Oberarme betreffen, kommt es weder zu Schmerzen, Narben oder zu gesellschaftlichen Ausfällen. Selbstverständlich wird auch das Risiko einer Narkose ausgeschlossen. Fettpölsterchen werden durch Radiofrequenzen während der Behandlung abgebaut, was Fettabsaugungen zukünftig etwas in Frage stellen wird.

Eine Anwendung nimmt nur 30 Minuten der Zeit des Patienten in Anspruch. Empfohlen werden 4 – 6 Behandlungen im Abstand von 5 bis maximal 10 Tagen. Die Methode eignet sich für Personen ab 18 Jahren mit einem BMI (Body-Mass-Index) von unter 35. Treatments mit EMSculpt Neo eignen sich perfekt für sportliche Menschen, die ihren Körper gezielt definieren wollen. Aber auch für Personen, die unter schlaffem Gewebe oder an den Nachwirkungen einer Schwangerschaft leiden, sowie nach Fettabsaugungen oder bei Diastasis recti (Lücke zwischen den beiden Seiten der geraden Bauchmuskel, der vorderen bzw. mittleren Bauchmuskulatur). Ein trainierter, entschlackter Körper verbessert die Haltung und ist aktiver.

„kitzaesthetic“ und das vielfach prämierte exklusive Spa-Rosa des 5* Resorts A-Rosa Kitzbühel gingen mit diesem Projekt im Herzen der Alpen eine perfekte Symbiose ein. Die Räumlichkeiten und das beruhigende Ambiente des Spa-Rosa können nicht nur von Hotelgästen, sondern selbstverständlich auch von Tagesgästen und „echten“ Kitzbühelern genutzt werden.

„kitzaesthetic“

Ried Kaps 7

Im A-ROSA SPA

6370 Kitzbühel

+435356 20462

info@kitzaesthetic.at

www.kitzaesthetic.at

„A-Rosa Kitzbühel“

Ried Kaps 7

6370 Kitzbühel

empfang.kiz@a-rosa.at

a-rosa-resorts.de