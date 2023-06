Jack Daniel’s meets McLaren Racing

Natürlich nicht am Steuer, aber als Sponsor für das Formel 1 Team. Gewinne jetzt eine Jack Daniel’s McLaren Racing Limited Edition!

Wenn am 2. Juli der Formel 1-Zirkus in Österreich einzieht, gibt es am Red Bull-Ring in Spielberg eine Premiere für die Königsklasse zu sehen:

Jack Daniel’s steigt in die Formel 1 ein und feiert die neue Kooperation mit dem McLaren Racing Team mit einer österreichweit auf nur 8.000 Stück limitierten Sammler-Edition der McLaren Racing Limited Edition. Folglich ein Must-Have für alle Formel 1- und McLaren-Fans!

Neuer Partner des McLaren Racing Teams

Seit heuer ist der legendäre Tennessee Whiskey aus Lynchburg offizieller Partner des McLaren Racing Teams. Anders ausgedrückt: eine Partnerschaft, die sich sehen lassen kann. „McLaren und Jack Daniel’s zählen zu den ikonischsten Marken und sind auf der ganzen Welt bekannt. Die neue Partnerschaft feiern wir mit der limitierten Sonderedition, die für die Unabhängigkeit, Authentizität und Courage der beiden Marken steht“, sagt Sophie Angelis, Senior Vice President und Jack Daniel’s Global Managing Director.

Nur 8.000 Stück wurden für Rennsport-Fans aufgelegt

Pur oder als Longdrink genießen

Den Tennessee Whiskey genießt man pur, auf Eis, mit Cola oder Ginger Ale oder auch als Lynchburg Lemonade. Zum Beispiel im Sommer bei der Gartenparty ein echter Geheimtipp!

Rezept: Lynchburg Lemonade

Je ein Teil Jack Daniel’s, Triple Sec und Sour Mix

4 Teile Zitronen-Limetten Limonade (Sprite oder 7up)

Zubereitung

Zuerst die drei Grundzutaten mit Eis shaken und in ein mit Eis gekühltes Glas abseihen. Mit Zitronen-Limetten Limonade auffüllen. Danach Eis hinzufügen und umrühren. Abschließend mit Zitronenscheiben und Kirschen garnieren. Perfekt, um sich von der Hitze des Renngeschehens abzukühlen!

