HYUNDAI IONIQ 6 – Pictorial

Es treten auf: Der neue Hyundai IONIQ 6, die Tänzerin Katharina Nikelski und die Fotografin Esther Haase. Die Melange ist spannend, das Ergebnis atemberaubend, besser als im Kino. Aber das Auto ist nur das Prequel, sagt sein Designer Eduardo Ramirez.

Fotos: Esther Haase/Model: Katharina Nikelski

Die Tänzerin im Sturm

Was haben wir beide hier verloren? – Keinen würde es wundern, wenn gleich der Blade Runner vorbeikäme, um hier einzusteigen. Stattdessen steht hier Esther Haase, die Fotografin. Sie steht vor dem Auto, denkt nach, misst, greift zur Kamera. Neben ihr, am Boden: Katharina Nikelski, Tänzerin des London Royal Ballet, „stretching, getting ready for her assignment“.

Gleich wird sie neben dem Auto herfliegen. In der Inszenierung einer ganz großen Lichtbildnerin. Die sich von einer Designsprache inspirieren läßt, die eindeutig aus der Zukunft kommt, aber sich an der Vergangenheit orientiert.

Nickerchen im Hyundai IONIQ 6

„Streamline Moderne war ein Designstyle in den 1920ern, mit dem angenehmen Nebeneffekt klarer Linien. Das reduziert den Luftwiderstand“ weiß Eduardo Ramirez hinzuzufügen, diesfalls auf cw 0,21. Je leichter die Luft das Auto umfließen kann, desto weniger Energie braucht man, um es voranzutreiben. „I see this cyberpunk idea in it, standing in front of this car“ ergänzt die Fotographin. Und Katharina macht sich auf den Weg, gleich wird sie fliegen.

… alle Fotos by Esther Haase



Der Hyundai IONIQ 6 bringt die logische Forsetzung einer Reise, die mit dem IONIQ 5 begann. Die Eckdaten: 800 Volt-Ladeinfrastruktur für hyperschnelles Laden, eine Reichweite von bis zu 600km und eine Spitzenleistung von 325 PS bei nur knapp 14 kW/h Verbrauch. Und nun die Kunst, das Design, die Extravaganz, das Fließen. „Nur der Anfang“ ergänzt Eduardo Ramirez. „Wir haben ein neues Kapitel eröffnet, mit dem IONIQ 6. In cinematic terms: The prequel. But that‘s another story.“

325 PS in der Röhre!



Freude: das Auto ist in Österreich bereits bestellbar.

Ab 46.490 Euro.

Alle Fotos by Esther Haase for ramp.pictures: