Mission Austria x MQ Vienna Fashion Week.23

Am Dienstag, den 12. September um 20.00 Uhr wird Kerstin Riggers Mission Austria bei der 15. MQ Vienna Fashion Week.23 eine eigene Show hosten, präsentiert werden die Labels Lyvem und Verdandy.

Die Models: alle Mister und Missen der diesjährigen Wahl.

A Match made in Heaven: MQ Vienna Fashion Week.23 presents Mission Austria

Foto Header: Mato Johannik

Gerade erst ist die Persönlichkeitswahl von Miss und Mister Austria in Wien über die Bühne gegangen, und schon stehen die jungen Gewinner:innen vor einer neuen Aufgabe, der MQ Vienna Fashionweek.23, die am 11. September startet. Das Team von Mission Austria unter Leitung von Kerstin Rigger wird am Dienstag, den 12. September um 20.00 Uhr eine eigene Show hosten, bei der die Labels Lyvem

und Verdandy von den Teilnehmern der Mission Austria präsentiert werden.

Foto: Stefan Kokovic

„Wir freuen uns schon sehr auf diese Show“, so die Co-Organisatorinnen Elvyra Geyer und Zigi Mueller-Matyas,„wir haben den Prozess der Auswahl der diesjährigen Wahl von Anfang an begleitet und die Teilnehmer:innen gefallen uns gut.“ Auch Mission Austria Mastermind und Inhaberin Kerstin Rigger kann es kaum erwarten: „Einige der Missen und Mister möchten ja als Model arbeiten, hier können sie nun live erleben, was das bedeutet und wie es ist, sich vor einem großen Publikum zu präsentieren. Aber eines möchten wir natürlich nicht vergessen, es soll jede Menge Spaß machen! Diese Show ist ein Teil ihres Gewinnes für die hart erkämpften Titel der sicherlich nachhaltige Erinnerungen schafft.“

Foto: Mato Johannik

Auf der Show u.a. zu sehen sein werden Miss Austria 2023 Valentina Bleckenwegner, Mister Austria 2023, Alexander Höfler, Vize Miss und Mister Sandra Bleidt und Marco Art, die Drittplatzierten Patricia Tomek und Alois Eder sowie Miss Austria 2021 Linda Lawal und Mister Austria 2021 Roman Schindler, unterstützt von professionellen Fashionweek-Models.

Zwei österreichische Labels werden jeweils ihre aktuellen Kollektionen präsentieren, nämlich Lyvem für die Damen und Verdandy für alle Herren, beide Labels setzen auf Nachhaltigkeit und faire Produktion und freuen sich sehr, die Möglichkeit zu haben, ihre Kollektionen live bei der MQ Vienna Fashionweek.23 im Rahmen der Mission Austria Show zu präsentieren. Manuel Rauner, Mastermind von Verdandy war 2001 selbst Mister Austria und sieht einem Treffen der next generation an Misses und Misters mit Spannung entgegen!

Lyvem sind Elisabeth & Sabrina Sulimani

Foto: ©Lyvem

Lyvem ist ein junges Modelabel aus Oberösterreich, das auf Ready-to-wear Fashion für Damen konzentriert ist und sich durch schlichte Schnitte und eine klare Linie definiert. Neben einigen Trendstücken und Statement-Pieces werden viele saisonunabhängige Teile kreiert, die Trends fließen zwar ein, die Kollektionen werden aber nicht davon bestimmt. Lyvem legt großen Wert auf Qualität, Transparenz und faire Bedingungen bei der Produktion, die in Europa erfolgt. Nachhaltigkeit ist ihnen besonders wichtig, das Label positioniert sich gegen die Schnelllebigkeit in der Modeindustrie, Materialien und Stoffe sind von hohe Qualität mit langer Haltbarkeit. Pro Saison werden nur wenige Designs in limitierter Auflage produziert.

Fotos: Vanessa Hartmann

Verdandy ist Manuel Rauner (Mister Austria 2021)

Foto: Marcel Plavec

Verdandy produziert Mode zum Wohlfühlen, durch die strenge Auswahl äußerst angenehmer und innovativer Stoffe und der Einhaltung des minimalistischen Stils werden die Anforderungen des heutigen Mannes zwischen Büro und Freizeit völlig erfüllt. Dezente Details und klassisches Auftreten verleihen Verdandy einen skandinavischen Touch, deren Namensgeber auch tatsächlich aus der nordischen Mythologie stammt. Mittlerweile genießt die Marke in vielen Männerschränken Kult- und Monopolstatus. Da dem Gründer soziale und ökologische Werte ein Anliegen sind, werden alle Stücke in Italien handgefertigt und eine faire Produktion mit bedachtem Einsatz von Ressourcen und möglichst nachhaltigen Stoffen garantiert.

Karten für die Shows sind erhältlich unter: https://www.mqvfw.com/tickets/