„Elements of Surprise“ by Callisti

Martina Mueller-Callisti ist mit ihrem Label seit nun 15 Jahren durchgehend mit Shows bei der MQ Vienna Fashionweek vertreten.

Auch dieses Jahr zählt ihre Show wieder zu den absoluten Highlights der diesjährigen MQ Vienna Fashionweek, die bereits zum 15. Mal stattfindet: Martina Mueller-Callisti präsentiert „Elements of Surprise“ und wagt sich auch dieses Mal wieder an Farben und Muster. Ihr Favorit: Erdige Töne die so richtig Lust auf Herbst machen. Und natürlich wie immer mit dabei die absoluten Callisti-Must-Haves, ihre legendären Taillen-Gürtel.

Die Designerin Martina Mueller-Callisti hat ihr Modelabel Callisti 2007 in Wien gegründet. Es steht für zeitlose, extravagante Mode die urbanen Avantgarde Chic mit glamouröser Couture verbindet. Gedeckte Farben, edle Stoffe, figurnahe Schnitte und Leder-Elemente sind absolute Statements von Callisti.

Die prägnanten Accessoires, für die die Marke bekannt ist, perfektionieren jedes Modell. Oberstes Gebot der Designerin ist, die Trägerin ihrer Kreationen nicht zu verkleiden, sondern einzukleiden und die Vorzüge des weiblichen Körpers hervorzuheben. Der Name des Labels Callisti ist inspiriert vom altgriechischen (καλλίστῃ) kallistē, und bedeutet zu deutsch „für die Schönste/der Schönsten”.

Credit Kollektion: Chris Tauber-Romieri, Designer Portrait: Rubina Hanak/Stefan Kokovic

Tickets sind erhältlich unter https://www.mqvfw.com/tickets/