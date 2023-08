BARBIE – Zuckersüß

Wer Schwestern, Töchter oder Nichten hat, weiß nur zu gut um die immense Bedeutung der Kultpuppe von Mattel. Mit ein Grund, warum man sich gerade als Mann den ­zuckersüßen Feel-Good-Movie des Jahres ansehen sollte! BARBIE/Warner Bros.

Barbie, in den Augen der Schöpfer in den späten 50ern das ideale Frauenbild (mit starken Zügen von der großen Zsa Zsa Gabor), stand ja in den letzten Jahren stark unter Beschuss von feministischen Bewegungen. Nicht ganz zu Unrecht, sind doch BMI und die allgemeinen Stereotypen aus der Barbie-Welt lange nicht mehr realistisch oder zeitgemäß. Dennoch macht es natürlich Spaß, sich mal auf die völlig überdrehte, rosarote Welt einzulassen.

KEN & BARBIE aka Ryan Gosling & Margot Robbie

Und wer wäre dafür besser geeignet als die unglaublich attraktive Margot Robbie und der nicht minder kitschige Ryan Gosling als Ken. Die aber eben nicht nur überirdisch schöne Menschen, sondern auch je zweifach oscar-nominierte Schauspiel-Kapazunder sind. Regie und Drehbuch wurden in die fähigen Hände von Greta Gerwig („Lady Bird“, „Little Women“) gelegt, unter Mitwirkung ihres nicht weniger talentierten Gatten Noah Baumbach. Erwartungsgemäß fällt auch die Story rund um das Traumpaar aus, das aus der Barbie-Welt in die echte Welt zu geht, um dort die Freuden und Gefahren des Lebens unter echten Menschen zu entdecken. Lustig, berührend und vor allem ein Fest für fast alle Sinne!

● BARBIE, Produzenten: David Heyman, Margot ­Robbie, Tom Ackerley, Robbie Brenner, Drehbuch: Greta Gerwig, Noah Baumbach, Regie: Greta Gerwig, mit: Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell, ­Michael Cera. Verleih: Warner Bros.